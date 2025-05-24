Ankara-İstanbul YHT Hattına 6 Ek Sefer

Bayram yoğunluğunun en çok yaşandığı güzergâhlardan biri olan Ankara-İstanbul hattında ek yüksek hızlı tren seferleri planlandı. 5, 8 ve 9 Haziran tarihlerinde karşılıklı olarak toplam 6 ek YHT seferi gerçekleştirilecek. Bu sayede 2 bin 466 yolcu daha YHT konforuyla sevdiklerine ulaşma imkânı bulacak.

Anahat ve Bölgesel Hatlara 140 Vagon Takviyesi

Yüksek hızlı trenlerin yanı sıra konvansiyonel tren hatlarında da önemli artışa gidildi. Doğu Ekspresi, İzmir Mavi Treni, Pamukkale Ekspresi ve Edirne-Halkalı Bölgesel Treni gibi hatlarda toplam 140 vagon ilave edilerek 8 bin 400 kişilik ek koltuk kapasitesi oluşturuldu. 5-9 Haziran tarihleri arasında hizmete girecek bu vagonlarla birlikte günlük karşılıklı toplam 28 vagon devrede olacak ve günde ortalama bin 680 yolcu daha tren yolculuğu yapabilecek.

“Demiryolunda Bayram Yoğunluğuna Hazırız”

Demiryolunun bayram dönemlerinde hem çevreci hem de güvenli bir ulaşım seçeneği sunduğuna dikkat çeken Uraloğlu, “Vatandaşlarımızın bayram sevincine ortak olmak için tüm planlamalarımızı tamamladık. Demiryolunda oluşabilecek yoğunluklara karşı gerekli önlemleri aldık. Sevdiklerine ulaşmak isteyen vatandaşlarımız için demiryolu ulaşımında konforlu ve güvenli bir bayram yolculuğu sunmaya hazırız” dedi.