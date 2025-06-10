Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla Antalya, Muğla ve Mersin gibi turizm merkezlerinde otellerdeki doluluk oranları yüzde 100’lere yaklaştı. Bayram sonrası bazı tatilciler iş ve okul nedeniyle evlerine dönerken, izinlerini uzatan birçok aile Mersin sahillerinde tatillerine devam ediyor. Mersin’de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Kızkalesi, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği yerlerin başında geliyor.

Ailesiyle birlikte şehir dışından Mersin'e gelen Kerim İlhan, bayram tatilinin ardından birkaç gün daha izinlerini uzattıklarını belirterek, “Kızkalesi gerçekten çok güzel bir yer. Hem tarihi yapısı hem de sahiliyle birçok kişinin tercih sebebi oluyor,” dedi. Plajlarda oynayan çocuklar ise neşeli anlar yaşarken, unutulmaz bir tatil geçirdiklerini dile getirdi.

Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan da bayramla birlikte sezonu resmen açtıklarını söyledi. Çalışkan, “Valiliğimizin koordinasyonunda emniyet güçlerinin aldığı önlemlerle sorunsuz bir bayram geçirdik. Tüm tatilciler memnun ayrıldı. Sezonun böyle yoğun geçmesini bekliyoruz,” ifadelerini kullandı.

Mersin’de deniz sezonunun yaz boyunca aynı canlılıkla devam etmesi bekleniyor. Tatilcilerin gözde rotası haline gelen sahiller, hem yerli hem de yabancı turistleri ağırlamayı sürdürüyor.