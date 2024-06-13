Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalara yeni bir uyarı göndererek Kurban Bayramı sonrasında uygulanacak yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Bu düzenlemeler kapsamında, kart limiti olması gerekenden yüksek olan müşterilerin limitleri, aylık gelirlerinin 4 ila 8 katı arasında belirlenecek.

Bilkent Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Babuşçu, BDDK'nın bu yeni düzenlemeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Babuşçu, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) bankalara yeni uyarılar gönderdi. Kurban Bayramı sonrasında uygulanacak yeni düzenlemelerle kart limiti olması gerekenden yüksek olan müşterilerin limitlerinin, aylık gelirlerinin 4 ila 8 katı arasına çekileceği bildirildi." dedi.

BDDK'nın bu adımı, kredi kartı kullanıcılarının gelir ve harcama dengelerini daha sağlıklı bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Ekonomistler, bu tür düzenlemelerin uzun vadede ekonomik istikrarı artıracağını ve bireylerin finansal sağlığını koruyacağını belirtiyor.