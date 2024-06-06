Kurban Bayramı seyahatlerinin büyük bir kısmı memleketlere olacak

2. el otomobil piyasasının nabzını tutan arabam.com, yaptığı araştırma ile kullanıcılarının bayram tatili tercihlerini ortaya koydu. 628 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre yanıtlayıcıların %36’sı “Bu bayramda ne yapacaksınız” sorusunu “memleket ziyareti” şeklinde yanıtladı. Otel tatili yapacak olanların oranı %9 iken, kamp tatili yapacağını söyleyenlerin oranı %3 oldu. %2’lik bir kesim ise kültür, gastronomi vb. tatil yapacağını belirtti. Diğer seçeneğini işaretleyen ve açık yanıt yazan %5’lik kesim bayramda çalışacağını belirtti. Katılımcıların %47’si ise şehirde kalacağını, uzun yol yapmayacağını söyledi.

Bayram seyahati yapacak olan kişilerin “en çok hangilerini göz önünde bulundurursunuz?” sorusuna %25,5 ile maliyet, %22,2 ile bagaj kapasitesi, %21,4 ile konfor, %18,9 ile güvenlik ve %12 ile yolculuk süresi yanıtları verildi. Kara yolculuğu yapacak olan yolcu sayısının fazla olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda bu yanıtlar, özellikle kalabalık Türk aile yapısının bulunduğu toplumumuzda bagaj kapasitesi ve konfor seçenekleri ile destekleyici nitelik taşıyor.

arabam.com’un gerçekleştirdiği araştırma, araç bakımını ihmal etmediğimizi de ortaya koyuyor. Aracı olan katılımcılara “Aracınız uzun yolculuklar için hazır mı?” sorusuna yanıtlayanların %67’si “Evet, her zaman hazır tutuyorum” yanıtını verirken, %10’u ise “bazı bakımların yapılması gerekiyor” yanıtını verdi. Katılımcıların %8’i emin olmadığını söylerken, %16’sı ise yolculuk yapmayı planlamadığını belirtti.

Otoyol ve köprü geçiş zamlarının seyahat planlarına etkisi oldu mu?

Ankete katılım gösterenlerin %41’i otoyol ve köprü geçişlerine yapılan son zamların seyahat planlarını etkilemediğini belirtirken, %23’ü alternatif yolları tercih edeceklerini ilettiler. Cevaplayıcıların %19’u daha az seyahat etmeye başladıklarının altını çizerken, %17’lik bir kesim ise toplu taşıma veya diğer ulaşım yöntemlerini kullandıklarını aktardı.