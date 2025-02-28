Başarılı Test Süreci

Baykar tarafından yapılan açıklamaya göre, Bayraktar KIZILELMA’nın üretim prototipi olan PT3, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanarak 53 dakika boyunca orta irtifada uçuş gerçekleştirdi. Bu süreçte, aerodinamik sistem tanımlama testlerini de başarıyla tamamlayan KIZILELMA, geliştirme sürecindeki önemli bir eşiği daha geride bıraktı.

Daha Güçlü ve Daha Çevik

Geliştirme faaliyetleri planlanan takvime uygun olarak devam eden Bayraktar KIZILELMA’da, ilk prototiplerden elde edilen tecrübeler doğrultusunda üretim prototipinde önemli iyileştirmeler yapıldı. Yapısal güçlendirmelerin yanı sıra aviyonik mimarisi geliştirildi ve art yakıcılı motor alternatifi başarıyla entegre edilerek test uçuşu gerçekleştirildi.

Ses hızına yaklaşacak yeni motoruyla Bayraktar KIZILELMA, aerodinamik iyileştirmeler sayesinde yüksek hızlarda çok daha etkili manevralar yapabilecek. AESA radarı ile kazandığı yüksek durumsal farkındalık sayesinde de en zorlu görevleri icra edebilecek.

Rekor Sürede Gökyüzüyle Buluştu

Baykar’ın yüzde 100 öz sermayesiyle geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA projesi, 2021 yılında başladı. 14 Kasım 2022’de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı KIZILELMA, Çorlu’daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’ne götürülerek hızla yer testlerini tamamladı. Ardından, 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirerek bir yıl gibi rekor sürede gökyüzüyle buluştu.

TEKNOFEST 2023 kapsamında dünya havacılık tarihinde bir ilk olan formasyon uçuşlarına imza atan KIZILELMA, Bayraktar AKINCI TİHA ile birlikte havalanarak gösteri uçuşu gerçekleştirdi. 1 Mayıs 2023’te ise F-16 savaş jeti SOLOTÜRK ve F-5 jet uçaklarından oluşan Türk Yıldızları ile İstanbul semalarında filo konseptiyle kol uçuşu icra etti. Bu tarihi anlar, geleceğin hava muharebesine yön verecek kritik bir gelişme olarak kaydedildi.

Savunma Sanayii ve İhracatta Lider

Tüm projelerini öz kaynaklarıyla geliştiren Baykar, 2003 yılında başladığı İHA AR-GE sürecinden bu yana gelirlerinin yüzde 83’ünü ihracattan elde etti. 2023 yılında 1,8 milyar dolarlık ihracat geliriyle Türkiye’de tüm sektörler arasında en çok ihracat yapan 10 firma arasına giren Baykar, 2024 yılında da küresel başarısını sürdürerek gelirlerinin yüzde 90’ını ihracattan sağladı.

Savunma sanayii ihracatında lider konumda bulunan Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat şampiyonu oldu. 2024 yılı itibarıyla ise savunma ve havacılık sektörünün toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye’yi küresel SİHA pazarında lider konuma taşıdı.

Dünyanın En Büyük İHA Şirketi

Baykar, dünya insansız hava aracı ihracat pazarının en büyük firması olarak dikkat çekiyor. Bugüne kadar Bayraktar TB2 SİHA için 34 ülke, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 11 ülke ile ihracat anlaşması imzalayan şirket, toplamda 36 ülkeye insansız hava aracı satışı gerçekleştirdi.

Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki en önemli projelerinden biri olan Bayraktar KIZILELMA, yenilikçi teknolojisi, üstün manevra kabiliyeti ve gelişmiş aviyonik sistemleri ile geleceğin hava muharebelerinde stratejik bir güç olarak öne çıkmaya devam edecek.