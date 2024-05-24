Baumit, “Geleceğimizi Mantoluyoruz” projesi kapsamında hayata geçirdiği “Bumi İle Enerjim Verimli, Geleceğim Güvenli” çocuk kitabının lansmanını KidZania İstanbul’da gerçekleştirdi. Kitap, çocukları küresel ısınma, iklim değişikliği, enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı konusunda bilinçlendirmek amacıyla hazırlandı.

Baumit Türkiye, her sene kapsamını genişleterek yol aldığı sosyal sorumluluk projesi “Geleceğimizi Mantoluyoruz” kapsamında çocukları bilinçlendirecek özel içeriklere imza atmaya devam ediyor. Şirket, son olarak hazırladığı “Bumi İle Enerjim Verimli, Geleceğim Güvenli” çocuk kitabı ile çocukları heyecanlı bir serüvene çağırıyor.

Konuyla ilgili olarak Baumit Türkiye Genel Müdürü Atalay Özdayı, "

Mantolamada yeniliğin öncüsü Baumit olarak, binlerce yıldır bize cömertçe yuva olan dünyamız ve onun geleceği için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü dünyanın geleceğinin bizim ve onun asıl sahibi çocuklarımızın geleceği olduğuna inanıyoruz.

Hepimiz çocukluğumuza gittiğimizde yemyeşil ormanları, göğe uzanan ağaçları, sonsuzluğa açılan denizleri, toprağı besleyen yağmuru, bizi heyecana boğan bembeyaz karları hatırlayacak kadar şanslıyız. Bu noktada gelecekte çocuklarımızın da bizler gibi şanslı olmasını, dünyanın bize sunduğu armağanları deneyimleyebilmelerini ve bu mirası daha da ileriye taşıyabilmelerini önceliğimiz olarak kabul ediyoruz. Çünkü dünya yuvamız ve bu dünyayı korumak görevimiz, biliyoruz.

Bildiğimiz bir şey daha var, dünya iklim krizi tehdidi altında. Bu endişe verici tablo çocuklarımızın geleceğini de tehlikeye atıyor. Yarınların asıl sahibi çocukların daha güzel ve sürdürülebilir bir dünyada yaşaması için onların parlak zihinlerinde bugünden ilham veren fikirler uyandırmamız şart. Yuvamıza sahip çıkmalarını sağlayacak, iklim krizine karşı bilinçlendirecek, yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlatacak bir adım atmamız gerekiyor. Baumit olarak o adımı atarak, 'Geleceğimizi Mantoluyoruz' projemiz kapsamında 'Bumi ile Enerjim Verimli, Geleceğim Güvenli' kitabını hayata geçirdik. Şimdi ise cesur hayallerin, sınırsız düşlerin sığdığı o minik ama büyük zihinlerin anlayacağı akıcı bir dilde hazırladığımız bu kitabı, sizlere ulaştırmanın heyecanını yaşıyoruz.

Umarım ki, dünyayı kurtarmak için mücadele eden Bumi'nin başlattığı bu heyecan dolu yolculuk, 7'den 70'e herkese ilham verir. Bir çocuğun kalbi ve bakış açısıyla dünyada nelerin değişebileceği konusunda biz büyüklere de örnek olur.

Kitabımızın, başta minikler olmak üzere herkesin hayatına dokunacak ve en önemlisi de yol gösterecek başucu kitabı olmasını diliyor, keyifle okumanızı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.