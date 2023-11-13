Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ekim ayında Batı Akdeniz'den ihracatın, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,50 oranında artarak, 221 milyon 681 bin 703 dolar olduğunu belirtti. Bölgeden 1 Ocak ila 31 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşen ihracatın 2 milyar 180 milyon 312 bin 152 dolar olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, 10 aylık dönemde ekim ayında en fazla ihracatı yaş meyve sebze sektörünün gerçekleştirdiğini, en fazla ihracat yapılan ülkenin ise Çin olduğunu belirti.

Madencilik sektöründe doğal taş ağırlıklı ihracatta ekim ayında önemli artış kaydedildiği ifade eden Ümit Mirza Çavuşoğlu, yontulmaya ve inşaata elverişli doğal taş ürünlerinin bu dönemde 2022 yılı ekim ayında 19,5 milyon dolar olan ihracatının yüzde 63,72 artış ile 32 milyon dolara yükseldiğini belirtti.



Doğal taşta artış

Batı Akdeniz'den ekim ayında en fazla ihracatı yüzde 27,6 oranında artış ve 56.8 milyon dolar ile yaş meyve sebze sektörünün gerçekleştirdiğinin altını çizen Ümit Mirza Çavuşoğlu, "Bölge ihracatımızda önemli bir yere sahip olan doğal taş ağırlıklı maden ve metaller sektörümüz ise yüzde 25.7 oranında artış ile 48,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ekim ayında ihracatını rekor seviyede artıran sektörümüz ise ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörü oldu. Sektörümüz Ekim ayında yüzde 56,7 oranında artış ile 32,3 milyon dolar ihracat yapma başarısı gösterdi. Bölgemiz ihracatında önemli bir yere sahip olan kimya sektörümüz bu dönemde yüzde 1,75 oranında artışla 24,2 milyon dolar ihracat yaptı. Listenin beşinci sırasında yer alan iklimlendirme sektörümüz ise geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 9,18 oranında gerileme ile 7,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi" dedi.



Çin lider

Ekim ayında en fazla ihracatın Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapıldığını aktaran Ümit Mirza Çavuşoğlu, "Geçen ay olduğu gibi bu ay da ihracatın rekor oranda arttığı Çin'e yüzde 64,25 oranında artışla 24,6 milyon dolar ihracat gerçekleşti. İkinci sırada yer alan Rusya'ya ise 1,03 oranında gerileme ile 16,7 milyon dolar, üçüncü sıradaki Almanya'ya ise yüzde 6,07 oranında artışla 14,6 milyon dolar ihracat yapıldı. Birleşik Devletler'e gerçekleşen ihracat neredeyse yarı yarıya arttı ve yüzde 47,76 oranında artışla 14 milyon dolar oldu. Beşinci sıradaki Hollanda'ya ise yüzde 35,22 oranında artışla 9,2 milyon dolar ihracat gerçekleşti" ifadelerini kullandı.



"Yaş sebze meyve ilk sırada"

Bölgeden 1 Ocak ile 31 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen ihracatta, yaş meyve sebze sektöründe yüzde 27,66 oranında artış ve 681,1 milyon dolar ihracatla ilk sırada yer aldığını açıklayan Ümit Mirza Çavuşoğlu, "İkinci sırada yer alan maden ve metaller sektörümüz ise yüzde 8,82 oranındaki gerilemeye rağmen 404,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ağaç ve orman ürünleri sektörümüz yüzde 9,6 oranındaki artış ile 270,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Listenin dördüncü sırasında yer alan kimya sektörümüz ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracatını korudu ve 0,43 oranında artışla 217 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, beşinci sırada yer alan demir ve demir dışı metaller sektörünün ihracatı yüzde 23,36 oranında gerilemeye rağmen 81,4 milyon dolar oldu. Bölgemizden 10 aylık dönemde en fazla ihracatın gerçekleştiği ülke yüzde 30,81 oranında artış ve 202,4 milyon dolar ile Çin oldu. İkinci sırada yüzde 17,23 oranında artış ve 190,5 milyon dolar ihracat ile Almanya yer aldı. Bölgemizin önemli pazarlarından Rusya, yüzde 19,7 oranında artış ve 177,3 milyon dolar ile Rusya yer aldı. Yine bir önemli pazarımız Ukrayna'ya ise yüzde 30,8 oranında artışla 101,9 milyon dolar ihracat yapıldı. Listenin 5. sırasında yer alan Birleşik Devletler'e 5,27 oranında gerilemeye rağmen 99,1 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi" dedi.