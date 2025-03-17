SGK, Modern Hizmet Binasıyla Mersinlilere Hizmet Verecek

Mersin'de inşa edilen yeni SGK binasının modern imkanlarla donatıldığını belirten Bakan Işıkhan, bu yatırımın sosyal devlet anlayışının bir göstergesi olduğunu ifade etti. "SGK, 85 milyon vatandaşımıza doğrudan temas eden en önemli kurumlardan biridir. Güçlü ve kapsayıcı bir sosyal güvenlik sistemi, toplumumuzun geleceğe güvenle bakmasını sağlayacak temel unsurlardan biridir" diye konuştu.

"SGK Sürekli Kendini Yenileyen Bir Kurumdur"

Son 23 yılda SGK’nın, nüfusun tamamına eşit ve kaliteli sağlık hizmeti sunduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirlik açısından dünya çapında örnek bir seviyeye ulaştığını belirtti. SGK’nın teknolojiyi etkin kullanarak hizmet kalitesini artırdığına dikkat çeken Işıkhan, "Sigortalılara ve işverenlere yönelik teşviklerden kayıt dışı istihdamla mücadeleye kadar geniş bir yelpazede kendini sürekli yenileyen bir kurum olmayı başarmıştır" dedi.

"Sosyal Güvenlik Sistemimiz Dünya Çapında Örnek Alınan Bir Noktaya Ulaştı"

Genel Sağlık Sigortası sisteminin sosyal güvenlik reformunun önemli bir ayağı olduğunu hatırlatan Bakan Işıkhan, Covid-19 salgını sürecinde birçok gelişmiş ülkenin sağlık sisteminde yetersizlikler yaşarken Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısıyla fark yarattığını dile getirdi. Son iki yılda geri ödeme listesine alınan ilaçların bile sistemin kalitesini gösterdiğini ifade eden Bakan, "Ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemi, dünya çapında örnek alınabilecek seviyeye ulaşmıştır" şeklinde konuştu.

"Mali Bünyesi Daha Güçlü Bir Sosyal Güvenlik Sistemi İçin Çalışıyoruz"

Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği konusunda çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Işıkhan, "Mali yapısı daha sağlam, aktüeryal dengeleri daha güçlü bir sosyal güvenlik sistemi için çalışıyoruz. Bu başarıyı, siz değerli çalışanlarımızın gayretiyle sürdüreceğimize inanıyorum" dedi.

Vali Toros: "Mersin, Yatırımlardan En Üst Düzeyde Faydalanıyor"

Mersin Valisi Atilla Toros, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin desteğiyle kente birçok yatırım kazandırıldığını belirterek, "Mersin, tarımıyla üreten, sanayisiyle büyüyen ve ticaretiyle gelişen bir şehir. Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu yeni SGK binası, Mersin’in bu dinamik yapısına en iyi şekilde hizmet verecektir" ifadelerini kullandı.

Başkan Seçer: "Belediyemiz ile SGK Arasında Bir Problem Kalmadı"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise belediyenin SGK primlerini zamanında ödemekle yükümlü olduğunu ancak zaman zaman bazı aksaklıklar yaşanabildiğini söyledi. Belediyenin mali disiplin açısından güçlü olduğunu vurgulayan Seçer, "Geçmişten gelen bazı borçlarımız vardı. Ancak belediye ve SGK yetkililerinin iş birliği sayesinde bu süreç çözüldü, şu anda aramızda bir problem kalmamıştır" dedi.

Tören, yapılan duaların ardından kurdele kesimiyle tamamlandı.