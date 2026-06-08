Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kutsal topraklarda yerine getirdiği hac ibadetinin ardından görevine başladı. Başkan Yarka, tevazu, samimiyet ve hizmet vurgusu yaparak, 'Şırnak'a hizmeti bir makam değil, büyük bir emanet olarak görüyoruz' dedi.

Suudi Arabistan'da hac farizasını yerine getiren Başkan Mehmet Yarka, dönüşünün ardından belediyedeki çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. Hac yolculuğunun kendisine kazandırdığı manevi iklimin, bundan sonraki hizmet anlayışlarına yön vereceğini belirten Yarka, vatandaş odaklı belediyecilik anlayışını sürdüreceklerini ifade etti. Açıklamasında İslam kültüründe tevazu, kulluk ve teslimiyetin sembolü olarak kabul edilen 'Vav' harfine dikkat çeken Başkan Yarka, insanın Rabbine bağlılığını temsil eden bu anlayışın kamu hizmetinde de yol gösterici olması gerektiğini söyledi. Şırnak halkına hizmet etmeyi büyük bir sorumluluk olarak gördüklerini vurgulayan Yarka, 'Gönüllere dokunmak, şehrimize değer katmak ve hemşehrilerimize faydalı olmak için aynı samimiyet ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Hac yolculuğunda kazandığımız manevi değerleri hizmet anlayışımızın merkezinde tutacağız' ifadelerini kullandı.

Şırnak'a karşı sorumluluklarını artık daha güçlü hissettiklerini belirten Yarka, tevazu ve samimiyeti esas alan bir yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti. Birlik ve beraberlik mesajı da veren Başkan Yarka, 'Rabbim bizlere Vav'ın temsil ettiği tevazu ve teslimiyetle milletimize faydalı işler yapmayı, hemşehrilerimizin duasına layık olmayı nasip etsin. Şırnak'ımız için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim, şehrimizin yarınlarını aydınlık eylesin' diye konuştu.