Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, ilçeye yeni atanan Kaymakam Servet Haydari'yi makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, ilçeye yeni atanan Kaymakam Servet Haydari'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Pütün'e ziyarette önceki dönem Beyağaç Belediye Başkanları Duran Demir ve Mustafa Akçay da eşlik etti. Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette Haydari'ye yeni görevinde başarı dilekleri iletilirken, ilçeye yönelik hizmetlerde iş birliği ve uyum mesajı verildi.

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Başkan Sezayi Pütün, Kaymakam Servet Haydari'ye yeni görevinde başarılar dileyerek, Beyağaç'ın gelişimi adına uyum ve iş birliği içerisinde güzel hizmetlere imza atılmasını temenni etti.