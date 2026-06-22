Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' adı altında düzenlenen vatandaş buluşmalarına Mergiç Mahallesi ile devam etti. Mahalle sakinlerine hitap eden Özlü, 'Biz zor olana talibiz, kalıcı işler yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz' dedi.

Başkan Faruk Özlü, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı kapsamında mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Bu yılın beşinci mahalle toplantısını Mergiç Mahallesi'nde gerçekleştiren Faruk Özlü, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinden oluşan ekibiyle mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi. Toplantıya AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve parti yöneticileri de katıldı.

Vatandaşlarla bir araya gelinen mahalle toplantılarının genellikle seçim dönemlerinde yapıldığını belirten Başkan Özlü, 'Seçim yok. Seçim olmadığı halde bu mahalledeyiz. Göreve geldiğim günden beri halk günü yapmadık. Biz halkın ayağına, mahallelerimize gidiyoruz. 2019'dan 2024'e kadar her bir mahallemize iki defa gittik. Biz her zaman sizlerle beraberiz. Bu mahalleye gelmek sizlerle yüzleşmek çok kolay bir şey değil. Hangi soruların geleceğini bilmiyorum. Ama yüzleşmeye hazırım' diye konuştu.

'Kalıcı işlere odaklanıyoruz'

'Biz bu şehrin çehresini değiştirmek için yola çıktık' diyerek sözlerini sürdüren ve günde 15-16 saat çalıştıklarını belirten Özlü, 'Zor bir dönemde belediye başkanlığı yapıyoruz. Buna rağmen Düzce'nin önümüzdeki 50-100 yıllık ihtiyacını karşılayacak altyapı yatırımlarını gerçekleştiriyoruz. İçme suyu şebekesini tamamen yeniliyoruz. Hiçbir başkan 45 milyon Euro'yu toprağın altına gömmek istemez. Daha görünür işler yapmak ister. Biz zor olana talibiz, kalıcı işler yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz' dedi.

'Önceliğimiz altyapısı tamamlanan bölgelerde asfalt'

Mahallelerdeki asfalt taleplerine de değinen Özlü, 'İçme suyu şebekesini değiştirdiğimiz yerlerde öncelikle asfalt çalışmalarına başlayacağız' ifadelerinde bulundu. Modern şehir anlayışının altyapı ile başladığını ifade eden Özlü, 'Güzel bir şehir, içerisinde yaşayanların ayağına toprak, çamur ve su değmeyen; altyapısı tamamlanmış şehirdir' dedi.

'100 projeyi tamamlamaya kararlıyız'

Düzce için 100 proje hazırladığını ve bunu da bir kitapta topladığını kaydeden Faruk Özlü, 'Bizim dışımızda hiçbir belediye başkan adayı böyle bir kitap yayınlamadı. 100 proje hazırladık ve bunları hayata geçirmeye kararlıyız. 40 projemiz tamamlandı. Önümüzde yaklaşık 3 yıl var. Kalan 60 projemizi de tamamlayacağız' dedi.

Çalışmalarını birlik ve beraberlik anlayışıyla sürdürdüklerini belirten Özlü, 'Hiç kimseyle bir kavgamız yok. Bize bir adım yaklaşana biz iki adım yaklaşırız. Darılmayız, küsmeyiz. Biz sadece işimizi yaparız' ifadelerini kullandı.

'Başkanımızın kıymetini bilelim'

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ise AK Belediyeciliğin hizmet odaklı olduğunu ifade ederek, 'Hizmet yapıyor gibi görünüp sadece laf üreten anlayıştan farklı olarak Ak belediyecilik çalışmaya dayanır. Başkanımızın vizyonu ve hizmet anlayışıyla ortaya önemli çalışmalar çıkıyor. İlimiz hızlı büyüyen ve gelişen bir şehir. Bu gelişime ayak uydurmak için hem iktidar hem yerel yönetimler olarak çalışıyoruz. Bakanlıklardan Düzce'ye yatırımlar getiriyoruz. Ankara'da gittiğimiz kapılardan boş dönmüyoruz. Çünkü hazırlıklı, dosyalarıyla ve ne istediğini bilen bir anlayışla hareket ediyoruz. Birçok kişinin genel müdürden, daire müdüründen randevu alamadığı yerde, bu ülkenin bakanlarına attığı bir mesajla işini gören bir belediye başkanımız var. Bunun kıymetini bilelim. Eksiğimiz illa ki vardır. Ama günümüz şartlarında olabilecek en iyi şeyleri yapma gayretimde olan bir ekibiz ve samimiyetle çalışıyoruz' dedi.

Mergiç Mahalle Muhtarı Hüseyin Akçay tarafından iletilen 17 maddelik talep dosyasını değerlendiren Başkan Özlü, mahalle sakinlerinin sorun, talep ve önerilerini de dinledi. İletilen konularla ilgili gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.