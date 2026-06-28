AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilen programda, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin ile Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da hazır bulunduğu görüşmede, Karabük'te devam eden yatırımlar, planlanan projeler ve şehrin öncelikli ihtiyaçları ele alındı.

Görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulunan Cem Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabük'e her zaman özel bir hassasiyet gösterdiğini belirterek, nazik kabulleri ve destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Şahin, 'Cumhurbaşkanımızı Rabbim başımızdan eksik etmesin. Rabbim sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler versin. Her meselemizde yanımızda durdu. Derdimize derman oldu ve olmaya devam ediyor. Bizim için, Karabük için gösterdiği ilgiye, hassasiyete, kadirşinaslığa ve himmete çok teşekkür ederim.' dedi.

Karabük'ün her meselesini yakından takip ettiklerini ifade eden Şahin, 'Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.' sözünü şiar edindiklerini belirterek, konuşmaktan ziyade hizmet üretmeye odaklandıklarını söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana birçok sorunun çözüme kavuşturulduğunu, uzun yıllardır bekleyen pek çok hizmetin hayata geçirildiğini ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

'Şu geçen dört yıllık süre içerisinde bile birçok meselemizi hâl yoluna koyma imkânı bulduk. Yarım kalan, akim kalan birçok hizmeti gerçekleştirdik. Eleştiri aldığımız birçok meseleyi ortadan kaldırdık. Samimi eleştiriler baş tacıdır. Yapıcı eleştiriler ışığımızdır. Ufkumuzu açar. Ancak art niyetlilere sesleniyorum ve diyorum ki; 'Karabük halkı iyi niyeti görür, yapılan işi takdir eder ve marifete iltifat eder.''

Karabük'ün şu an ihtiyaç duyduğu birçok hizmetin kısa, orta ve uzun vadede gerçekleşeceğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

'Çok net ifade ediyorum. Vatandaşlarımızın beklenti içerisinde olduğu başta sağlık, adalet, ulaşım, eğitim ve diğer alanlardaki birtakım meselelerin çözüldüğünü görecek. Beklenen birçok hizmete yönelik gerekli adımların atıldığını görecek, inşallah. Bunların neler olduğunun detayına girmeyeceğim. Adım adım, tek tek hayata geçtiğinde hep birlikte görecek ve müşahede edeceğiz. Şahsi hiçbir meselemiz yok. Her şey Karabük için Rabbim mahcup etmesin. Taş üstüne taş koyabilmeyi nasip etsin.'

Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç da Karabük'ün ihtiyaç duyduğu yatırımların, devam eden projelerin ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz edildiğini belirterek, 'Cumhurbaşkanımızın Karabük'ümüze gösterdiği yakın ilgi, güçlü desteği ve her konuda ortaya koyduğu hassasiyet bizlere güç vermektedir. Şehrimizin gelişimi, kalkınması ve hemşehrilerimizin refahı için üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle çalışıyoruz. Milletimize verdiğimiz sözlerin takipçisi olmaya, Karabük'ün ihtiyaç ve beklentilerini her platformda en güçlü şekilde dile getirmeye, yatırımların ve projelerin hayata geçirilmesi için var gücümüzle gayret göstermeye devam edeceğiz.' dedi.

Keskinkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabük'e verdiği desteğin şehrin geleceği adına büyük önem taşıdığını vurgulayarak, 'Karabük'ümüz için birlik ve beraberlik içerisinde, ortak akıl ve istişare anlayışıyla çalışmayı sürdüreceğiz. Şehrimizin her alanda daha güçlü bir noktaya ulaşması için gece gündüz demeden gayret göstermeye devam edeceğiz. Durmak yok, Karabük için çalışmaya devam.' ifadelerini kullandı.