Yeşilyurt Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından İkizce Mahallesi'nin Yandere, Koçdere ve Kozdere mevkilerinde gerçekleştirilen stabilize malzeme serim ve yol iyileştirme çalışmalarıyla bölgedeki ulaşım ağı daha güvenli ve konforlu hale getiriliyor.

Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek ve ulaşım sorunlarını kalıcı yatırımlarla çözmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Yeşilyurt Belediyesi, özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde yol kalitesini artırarak hem üreticilerin hem de vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Yandere, Koçdere ve Kozdere mevkiilerindeki yollar stabilize malzeme ile güçlendirilirken, yol zeminleri daha dayanıklı hale getiriliyor. Yapılan çalışmalar sayesinde özellikle kış aylarında yaşanabilecek ulaşım sorunlarının önüne geçilmesi ve tarımsal üretim yapılan alanlara erişimin daha kolay hale getirilmesi amaçlanıyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Başkan Geçit'e inceleme gezisinde İkizce Mahalle Muhtarı Memed Tanrıverdi ile Seyituşağı Mahalle Muhtarı Hasan Doğan da eşlik etti.

'Yeşilyurt'umuzun her noktasına hizmet ulaştırıyoruz'

İncelemeler sırasında açıklamalarda bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, ilçenin merkezinden kırsalına kadar her bölgede planlanan yatırımları bir bir hayata geçirdiklerini ifade etti. Yeşilyurt'un tüm yaşam alanlarıyla birlikte yeniden ayağa kalktığını belirten Başkan Geçit, 'Yeşilyurt'umuzun her noktasına hizmet ulaştırmaya devam ediyoruz. Durmadan, yorulmadan hemşerilerimiz için çalışmayı sürdürüyoruz. İki yıl önce söz verdiğimiz gibi Malatya ayağa kalkıyor, bundan kimsenin şüphesi olmasın. İlçemizin en ücra noktasına kadar kaliteli ve nitelikli hizmetler götürüyoruz. Vatandaşlarımızın ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için kırsal mahallelerimizde yol iyileştirme çalışmalarımıza büyük önem veriyoruz. 2026 yılı, üst yapı yatırımlarının hız kazandığı, yollarımızın yenilendiği ve yaşam alanlarımızın daha da güzelleştiği bir yıl olacaktır. Ekiplerimiz sahada yoğun bir mesai harcarken, bizler de yapılan çalışmaları yakından takip ediyoruz' diye konuştu.

Muhtarlardan Başkan Geçit'e teşekkür

İkizce Mahalle Muhtarı Memed Tanrıverdi ile Seyituşağı Mahalle Muhtarı Hasan Doğan ise mahalle sakinlerine verdikleri sözlerin yerine getirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, taleplerine hızlı bir şekilde çözüm üreten Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Mahalle muhtarları, özellikle kırsal bölgelerde gerçekleştirilen yol iyileştirme çalışmalarının vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılandığını belirterek, yapılan yatırımların hem ulaşım güvenliğini artırdığını hem de bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunduğunu ifade ettiler.