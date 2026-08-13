Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında düzenlenen, 'COP3l'e Giden Süreçte İklim Dirençli Şehirlerin Geliştirilmesi: Kaynak Verimliliğinden Kentsel Dirençliliğe' zirvesine katıldı. Zirvede daha dirençli, sürdürülebilir ve yaşanabilir şehirler için yapılması gerekenler ele alındı.

Türkiye'nin Başkanlığında Antalya'nın ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek COP31 için hazırlıklar sürüyor. COP31 için geri sayın sürerken İLBANK ile Asya Kalkınma Bankası iş birliğinde Ankara'da, 'COP3l'e Giden Süreçte İklim Dirençli Şehirlerin Geliştirilmesi: Kaynak Verimliliğinden Kentsel Dirençliliğe' başlıklı bir zirve düzenlendi.

'COP31 hazırlık sürecine katkı sağlaması bekleniyor'

COP31 hazırlık sürecine katkı sağlanması, iklim dirençli kentsel altyapılanın geliştirilmesi ve yenilikçi finansman çözümlerinin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen zirveye Büyükşehir Belediye Başkanları, yerel yönetim temsilcileri, bürokratlar ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Zirvede iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarında örnek çalışmalara imza atan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir de yer aldı. Zirveyi değerlendiren Başkan Vekili Özdemir, 'Şehirlerimizin iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha dirençli hale gelmesi, kaynakların verimli kullanılması ve sürdürülebilir şehircilik anlayışının güçlendirilmesi konusunda değerlendirmelerde bulunduk. Daha dirençli, sürdürülebilir ve yaşanabilir şehirler için ortak akılla çalışmaya devam edeceğiz' dedi.