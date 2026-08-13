Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, eşi Sevgi Er ile birlikte Kültür Yolu Festivali'nin düzenlendiği Yüzüncü Yıl Kent Parkı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun bir ilgi gören Başkan Er, deprem yaralarını saran Malatya'nın artık normalleştiğini söyledi.

Derya Uluğ konserini dinlemeye gelen vatandaşlarla sohbet eden Başkan Er, çocukların ve gençlerin fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Vatandaşların yoğun ilgisi altında ziyaretlerini yapan Başkan Er, kendisine iletilen talepleri tek tek dinledi.

Bir vatandaş, 'Başkanım siz adamsınız. Allah sizin eksikliğinizi vermesin' diyerek, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gençler, Büyükşehir Belediye binası içerisinde inşa edilen Şehir Kütüphanesi için, vatandaşlar ise düzenlenen etkinliklerden dolayı Başkan Er'e teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er daha sonra Gastronomi ve Kültür Sokağı'ndaki esnafı ziyaret etti. Sokağa girişte kendisini karşılayan ve 'Malatya seninle gurur duyuyor' sloganı atan gençlerle bir süre sohbet eden Başkan Er, deprem sonrası Malatya'nın normalleştiğini, bu tür etkinliklerin artarak yapılmaya devam edeceğini söyledi.

Kadın girişimcilerin el emeği göz nuru ile ürettiği ürünlerin yer aldığı standı da gezen Başkan Sami Er, 'Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak kadın üreticilerimize büyük önem veriyoruz. Bu noktada kadınlarımıza yönelik kurs ve atölye çalışmalarımız var. Bunları daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. El işi göz nuru ürünleri teşhir ediyoruz. Aynı zamanda burası ürünlerin satılması ve kadınlarımıza ekonomik gelir sağlaması adına Kernek Külliyesinde satış ofisi açtık. El emeği göz nuru ürünlerin yapımı ve satışını geliştireceğiz' dedi.

Vatandaşların taleplerine anında çözüm üreten Başkan Er, kendisine iletilen sorunları ilgili yerlere telefonla iletti.

Malatya'nın artık depremin yaralarını sardığını belirten Başkan Er, 'Malatyalıların yüzü gülünce bizimde yüzümüz gülüyor. Büyükşehir Belediyesi olarak düzenleyeceğimiz etkinliklerle şehrimizde hep birlikte depremin izlerini sileceğiz' ifadelerini kullandı.