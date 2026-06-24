Denizli Büyükşehir Belediyesi, ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Baklan, Çivril, Bekilli ve Uşak'ın Karahallı ilçeleri arasında bağlantıyı sağlayan Gömce-İmrallı yolunda yapım çalışmaları başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince toplam 7 kilometre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde planlanan yol, bölgedeki ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi amaçlıyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca güzergâh üzerinde bulunan dere yataklarında su geçişlerini sağlamak amacıyla 9 noktada büz yerleştirme işlemi de gerçekleştirilmeye başlandı. Bölgede yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, özellikle kırsal mahalleler arasında ulaşım kolaylaşacak, tarımsal faaliyetlerin lojistiği hızlanacak ve ilçeler arası bağlantı daha güçlü hale gelecek.

'Denizli'nin her noktasına eşit hizmet götürüyoruz'

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, ulaşım yatırımlarının kent genelinde aralıksız sürdüğünü belirterek, 'İlçelerimiz arasındaki ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Gömce-İmrallı yolumuz, dört ilçeyi birbirine bağlayan stratejik bir güzergâh niteliği taşıyor. Bu yatırımla hem vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmayı hem de üreticilerimizin ürünlerini pazarlara daha hızlı ve güvenli şekilde ulaştırmasını amaçlıyoruz. Denizli'nin her noktasına eşit, kaliteli ve kalıcı hizmet götürmeye devam edeceğiz' dedi.