Topsöğüt düzenlenen Yaz Kur'an Kursları Kur'an-ı Kerim Okuma ve Bilgi Yarışması'nda çocuklar hem bilgilerini sergiledi hem de büyük heyecan yaşadı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeyrek altın, gram altın ve para ödülü verilirken, yarışmaya katılan tüm öğrencilere kol saati hediye edildi.

Yeşilyurt Belediyesi, Malatya İl Müftülüğü, Yeşilyurt İlçe Müftülüğü ve Topsöğüt Mahalle Muhtarlığı iş birliğiyle Topsöğüt'te gerçekleştirilen Yaz Kur'an Kursları Kur'an-ı Kerim Okuma ve Bilgi Yarışması, renkli ve anlamlı görüntülere sahne oldu.

Yaz Kur'an Kurslarına katılan öğrencilerin Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler alanındaki kazanımlarını ortaya koymaları amacıyla düzenlenen yarışmada çocuklar, kendilerine yöneltilen farklı soruları doğru yanıtlamak için büyük bir heyecan yaşadı. Yarışmanın sonunda başarılı olan öğrencilere çeyrek altın, gram altın ve para ödülleri takdim edilirken, yarışmaya katılan tüm öğrencilere de kol saati hediye edildi.

Programa Malatya İl Müftüsü Ramazan Dolu, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Akın, Topsöğüt Mahalle Muhtarı Nevzat Kaya, Kur'an kursu hocaları, öğrenciler ve veliler katıldı.

Ödül töreninde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Akın, çocukların Kur'an-ı Kerim ile buluşmasını sağlayan Yaz Kur'an Kurslarının büyük önem taşıdığını ifade ederek, organizasyona katkı sunan kurumlara ve velilere teşekkür etti.

İl ve ilçe müftülükleriyle iş birliği içerisinde çocuklara yönelik anlamlı programlar düzenlemeye devam ettiklerini belirten Başkan Yardımcısı Akın, 'Çocuklarımızın hem dini bilgiler öğrenmelerini hem de öğrendiklerini pekiştirmelerini sağlayan bu tür güzel organizasyonları önemsiyoruz. Bu hizmet her açıdan önemli, her açıdan kıymetlidir. Bugün burada çocuklarımızın heyecanına ortak olduk. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in bir hadis-i şerifinde, 'Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir' buyurduğu gibi, bizim de temel amacımız çocuklarımızı Kur'an-ı Kerim ile tanıştırmak ve buluşturmaktır. Çocuklarımızın Kur'an'ı hayatlarının merkezine alan güzel bir yaşam sürmelerini desteklemektir. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, onları destekleyen ailelerine ve eğitimlerinde emek veren Kur'an kursu hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Bu güzel organizasyona katkı sunan Malatya İl Müftülüğümüze, Yeşilyurt İlçe Müftülüğümüze ve Topsöğüt Mahalle Muhtarlığımıza teşekkür ediyoruz' dedi.

Yarışmanın sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilirken, tüm katılımcılara verilen kol saatleri çocukların mutluluğunu daha da artırdı. Öğrenciler, hem öğrendiklerini sergilemenin hem de güzel bir etkinlikte bir araya gelmenin sevincini yaşadı.

Bilgi Yarışmasında birinci Sancaktar Cami Kuran Kursu olurken, ikinci Akpınar Cami Kuran Kursu, üçüncü ise Hacı Ömer Cami Kuran Kursu öğrencileri elde etti. En Güzel Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışmasında ise birinci Turgut Özal Cami Kuran Kursu, ikinci Hacı Ömer Cami Kuran Kursu, üçüncü ise Hacı Yusuf Tokay Cami Kuran Kursu elde etti.