Bir araştırma şirketi tarafından 'Bu Pazar seçim olsa' anketinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na oy veririm diyenlerin oranı yüzde 51.1 olarak açıklandı.

Özel bir araştırma şirketi tarafından Yerel Seçim Oy Verme Eğilimleri Büyükşehirler araştırmasında 'Bu Pazar yerel seçim olsa Özlem Çerçioğlu'na oy verir misiniz' anketinin sonuçları açıklandı. Aydın ili genelinde 28-30 Haziran tarihleri arasında 1300 katılımcı ile yapılan ankette Başkan Çerçioğlu'na Oy Veririm yüzdesi 51,1, Oy Vermem yüzdesi 37,4, Kararsız yüzdesi 11,5 olarak açıklandı.