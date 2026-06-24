AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, Adıyaman ve Kahta'nın geleceği açısından stratejik öneme sahip Koçali Barajı ve Sulama Projesi'nde çalışmaların yeniden başladığını açıkladı. Projenin karşı karşıya kaldığı tüm teknik ve jeolojik engellerin aşıldığını belirten Çadır, 'Koçali Projesi devletimizin de bizim de en üst sıradaki gündem maddelerinden biridir. Allah'ın izniyle eksiksiz tamamlanacaktır' dedi.

Koçali Barajı ve Sulama Projesi hakkında kamuoyuna açıklamalarda bulunan Başkan Çadır, projenin yalnızca bir baraj yatırımı olmadığını, sulama sistemleri, içme suyu altyapısı ve enerji üretim tesisleriyle bölgenin en büyük kalkınma hamlelerinden biri olduğunu ifade etti. Projede yaşanan gecikmelerin nedenlerine ilişkin bilgi veren Çadır, dünya literatüründe 'Koçali Karmaşığı' olarak adlandırılan zorlu jeolojik yapının ve 6 Şubat depremleri sonrası ortaya çıkan yeni mühendislik kriterlerinin süreci etkilediğini söyledi.

Başkan Çadır, 'Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği her şeyden önce gelmektedir. Bu nedenle projemizi detaylı şekilde yeniden değerlendirdik. Yapılan jeoteknik çalışmalar sonucunda tüm zemin problemlerini çözüme kavuşturduk. Deprem kriterlerine uygun revizyonlarla Koçali Barajı'nın aynı yerinde ve planlanan kapasitesiyle hayata geçirilmesine karar verdik' sözlerini kullandı.

Koçali Projesi'nin toplam yatırım büyüklüğünün 22,4 milyar liraya ulaştığını belirten Çadır, bugüne kadar yaklaşık 8 milyar liralık yatırımın sahaya aktarıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adıyaman'a yönelik yatırımların sürdüğünü vurgulayan Çadır, 'Şehrimizin hak ettiği her yatırımı almaya devam edeceğiz. Koçali Projesi bunun en önemli örneklerinden biridir' ifadelerini kullandı.

Projede önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Başkan Çadır, baraj sahasındaki ulaşım yolları, derivasyon tüneli ve Bulam Tüneli gibi kritik altyapı çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Sulama Yaklaşım Kanalı ve Tüneli işinde fiziki gerçekleşmenin yüzde 90'ın üzerine çıktığını aktaran Çadır, 187 bin dekarlık alanın sulanmasını sağlayacak Koçali Ana İletim Hattı'nda ise çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü dile getirdi. İçme suyu tesislerinin proje çalışmalarının tamamlandığını ve enerji üretim tesislerine ilişkin planlamaların hazır olduğunu ifade eden Çadır, yatırımın her aşamasını yakından takip ettiklerini belirtti.

Koçali Barajı'nın tamamlanmasıyla birlikte 297 milyon metreküp su depolanacağını, 187 bin dekarlık tarım arazisinin modern sulamaya kavuşacağını söyleyen Çadır, projenin Adıyaman'ın uzun vadeli içme suyu ihtiyacına da çözüm sağlayacağını kaydetti.

Başkan Çadır, 'Koçali Barajı tamamlandığında sadece Kahta'nın değil, tüm Adıyaman'ın tarımına, ekonomisine, su güvenliğine ve kalkınmasına yön veren stratejik bir eser olacaktır. Hemşerilerimiz müsterih olsun; bu projeyi tamamlayarak bölgemizin hizmetine sunacağız' diye konuştu.

Çadır, açıklamasının sonunda projeye destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanlığı'na, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne ve emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.