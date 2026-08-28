Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserş, Aksaray ve Niğde Valilikleri tarafından, TGA bünyesinde oluşturulan ve 3 tam gün süren 'Kadim Şehirler Yolu: Aksaray, Niğde, Kayseri (Bilinmeyen Kapadokya) rotası kapsamında Kayseri'yi ziyaret eden ve Erciyes'te bulunan ulusal basından medya çalışanları ile bir araya geldi.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Dünya, Haber Global, TV Net, Kanal 7, Gazetevatan, Yeni Birlik, Hürriyet, Türkiye, Yeni Şafak, GZT ve Anadolu Ajansı'ndan basın mensupları ve turizm rehberleri buluşan Başkan Büyükkılıç, samimi sohbet eşliğinde zenginlikler şehri Kayseri'yi basın mensuplarına tanıttı.

'Dört Dörtlük Bir Spor Merkezi'

Büyükkılıç, basın mensuplarını Kayseri'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, 'Teşekkür ediyoruz teşriflerinizden dolayı. Burada Erciyes Yüksek İrtifa Merkezi'miz var. 8 tane UEFA standartlarında futbol sahası, 1 olimpik yüzme havuzu, 1 çok amaçlı spor salonu, fitness merkezi hizmet veriyor ve şuanda da sadece tartan pistin çalışması süren atletizm ile etkinliklere fırsat verecek atletizm pistimiz hizmete girecek. Kısacası dört dörtlük bir spor merkezi' dedi. Başkan Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Merkezi'nin sezonda 14'ü yurt dışından olmak üzere 40 futbol takımının yanı sıra bisiklet takımlarını da ağırladığını belirtti.

Dünyanın sayılı kayak tesisleri arasında gösterilen Erciyes Kayak Merkezi'ne dair de basın mensuplarını bilgilendiren Başkan Büyükkılıç, 'Malum Erciyes bu işin amiral gemisi kayak merkezi olarak. Orada da 19 mekanik tesis, 41 pist, 112 kilometre pist uzunluğu olan, alp disiplinine göre uyarlanmış bir merkezimiz söz konuşu. Şuanda da dağ kızağı projesini hayata geçiriyoruz. Yüklenici firmamız inşallah bu sezona yetiştireceğini ifade ediyor. Etkinlikleri artırmaya özen gösteriyoruz' diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin sporcu sağlığı açısından avantajlarından da söz ederek, profesyonel takımların merkezden memnuniyetlerini aktardıklarını kaydetti. Başkan Büyükkılıç, 'Amacımız Erciyes'imizin salt bir kayak merkezi olmaktan öte tüm branşlara yönelik 12 aya yayılacak şekilde hizmet vermesini sağlamak. Bu açıdan da keyif alıyoruz. Hizmetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nin 2025-2026 kış turizm sezonunda 3 milyon 300 bin ziyaretçi ağırladığını hatırlatarak, 'Böyle bir cazibe merkezi oldu. Uluslararası arenada Türkiye'den ilk 25'e giren kayak merkezi Erciyes'imiz olarak paylaşılıyor. Kısacası bu güzel şehrimizi 2029 Dünya Spor Başkenti olarak 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak; gastronomisiyle, kültürel ve turizm odaklı ortamlarıyla, açık hava müzesi şeklinde konumuyla insanlığın hizmetine sunmaya özen gösteriyoruz' şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç, Kapuzbaşı Şelalesi gibi şehrin doğal güzelliklerinden de söz etti.

Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan da Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi hakkında basın mensuplarına bilgiler aktardı. Dünya, Haber Global, TV Net, Kanal 7, Gazetevatan, Yeni Birlik, Hürriyet, Türkiye, Yeni Şafak, GZT ve Anadolu Ajansı'ndan basın mensupları ve turizm rehberleri misafirperverliklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkürlerini ilettiler.

Basın mensupları ve turizm rehberleri Kayseri rotasında şehrin önemli tarihi ve doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsat buldu. Heyet; Koramaz Vadisi, Mimar Sinan Evi ve Ağırnas Yeraltı Şehri, Erdemli Vadisi, İncesu Aziz Eustathios Kilisesi ve Kara Mustafa Paşa Kervansarayı, Kayseri Kervansarayları (Karatay ve Sultan Hanı), Kayseri Kapuzbaşı Şelaleleri, Erciyes Kayak Merkezi ve Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin yanı sıra şehrin gastronomi kalbi Mutfak Sanatları Merkezi'ni ziyaret etti.

Nevşehir Rehberler Odası Başkanı Özay Onur düzenledikleri organizasyona dair bilgiler vererek, '40 rehberimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana taraflarından geldiler. Bugün de özelikle buraya geldik. Bizleri çok güzel ağırladınız. Özellikle Mutfak Sanatları Merkezi bizi çok etkiledi. Allah sizden razı olsun. Böyle güzel bir tesis kazandırdınız' dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri ve Kapadokya çerçevesinde yeni bir destinasyon oluştuğuna da ayrı bir parantez açarak, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e desteklerinden dolayı teşekkür etti ve Kayseri'nin kamu kurumları ile dayanışma içerisinde şehre değer kattığına vurgu yaptı.