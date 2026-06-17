Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, yakında hizmete açılması planlanan tarihi Yusuf Paşa Bedesteni'nde hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, bedestenin kadın üreticilerin el emeğinin değer bulduğu önemli bir yaşam ve üretim alanı olacağını söyledi.

Tarihi Yusuf Paşa Bedesteni'nde incelemelerde bulunan Başkan Alican Bozkurt, annesiyle birlikte tezgâhını büyük bir özenle hazırlayan küçük Mirza ile bir araya geldi. Mirza'nın gözlerindeki heyecanın ve annesinin emeğine duyduğu gururun kendilerini duygulandırdığını ifade eden Bozkurt, bedestenin yalnızca alışveriş yapılan bir alan değil, emek, dayanışma ve umudun da buluştuğu özel bir çarşı olacağını dile getirdi.

Kadın üreticilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bozkurt, 'Bir annenin alın terine evladının sevgisi ve desteği eşlik ediyorsa, orada sadece ürünler değil; emek, sevgi ve umut da sergileniyor demektir. Yusuf Paşa Bedesteni, kadın üreticilerimizin el emeğinin değer bulduğu, ailelerin birlikte ürettiği ve dayanışmanın hayat bulduğu özel bir çarşı olacak. Kadın üreticilerimizin her zaman yanında olmaya, onların emeğini desteklemeye ve Darende'mizin değerlerini birlikte büyütmeye devam edeceğiz. Mirza'nın gözlerindeki umut hiç eksik olmasın, annelerimizin emeği ise daima hak ettiği değeri bulsun' dedi.

Yakında kapılarını açması planlanan tarihi Yusuf Paşa Bedesteni'nin, kadın üreticilerin el emeği ürünlerini vatandaşlarla buluşturacağı ve ilçe ekonomisine katkı sunacağı belirtildi.