Metallica, Riyad'da konser vereceğini "2023 ile işimiz henüz bitmedi, çünkü dünyanın nadiren ziyaret edebildiğimiz bir bölgesinde daha önce hiç çalmadığımız büyük bir festivalde sahne almak için önümüze inanılmaz bir fırsat çıktı" mesajıyla duyurdu.

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Etkinlikte yer alması planlanan diğer sanatçılar arasında Pharrell Williams, Chris Brown, H.E.R., Black Eyed Peas, J Balvin ve Anne-Marie'nin yanı sıra DJ'ler Tiesto ve David Guetta da bulunuyor.

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Suudi müzik devi MDLBEAST tarafından düzenlenen Soundstorm, 2019'daki lansmanından bu yana bölgedeki ve dünyadaki en büyük etkinliklerden bazılarını Riyad'a çekiyor.

Geçen yılki Soundstorm'a 600 binden fazla kişinin katıldığı bildirildi.