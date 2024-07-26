Başakşehir, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini aldı

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda RAMS Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda San Marino temsilcisi La Fiorita ile mücadele etti.

Turuncu-lacivertliler sahadan 6-1'lik skorla galip ayrıldı ve rövanş için önemli bir avantaj elde etti.Başakşehir bu sonuçla kulüp rekoru kırdı ve Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini aldı.

Turuncu-lacivertliler daha önce 8 Eylül 2022 tarihinde UEFA Konferans Ligi A Grubu ilk maçında İskoçya temsilcisi Hearts'ı deplasmanda 4-0 mağlup etmişti.

Maçtan dakikalar

5. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Kemen, kale önüne çevirdiği topa Berkay Özcan’ın yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

13. dakikada kaleci Muhammed Şengezer’in savunmanın arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Davidson, ceza sahasına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

29. dakikada Duarte’nin savunmanın arkasına attığı uzun pasta Figuerido, ceza sahası için sağ tarafından yaptığı vuruşta kaleci Vivan’ın üstünden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0

43. dakikada sol taraftan topla birlikte ceza sahasına giren Pelkas’ın içeri çevirdiği topa kalecinin müdahalesi yeterli olmadı ve çizgi üzerinde Kemen’in vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0

49. dakikada Pelkas’ın pasında topla buluşan Figueiredo, penaltı noktasının gerisinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti. 5-0

58. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta Greco, topla birlikte ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 5-1

71. dakikada rakiplerini geçerek ceza yayı üzerine kadar ilerleyen Serdar Güler’in pasında Piatek’in yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 6-1

Hakemler: Milos Boskovic, Nikola Radulovic, Vladislav Radenovic

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Opoku (Hamza Güreler dk. 46), Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Berkay Özcan (Aleksic dk. 76), Deniz Türüç, Pelkas (Djalo dk. 61), Davidson (Serdar Gürler dk. 61), Figueiredo (Piatek dk. 61)

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Lima, Keny, Ba, Yağız Dilek, Emre Kaplan

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

La Fiorita:Vivan, Mazzotti, Pezzi, Scipioni, Greco, Mazzotti, Cicarelli (Toccaceli dk. 65), Guerri (Portaccio dk. 81), Di Mudugno (Olcese dk. 46), Semprini (Semeraro dk. 81), Casolla (Felipe dk. 70)

Yedekler: Guddo

Teknik Direktör: Thomas Manfredini

Goller: Berkay Özcan (dk. 5), Davidson (dk. 13), Figueiredo (dk. 29 ve 49), Kemen (dk. 43), Piatek (dk. 71) (Başakşehir), Greco (dk. 58) (La Fiorita)

Sarı kartlar: Djalo (Başakşehir), Mazzotti, Greco (La Fiorita)