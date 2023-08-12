Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Başakpınarspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonda güçlü bir kadro ile sezona girmeye hedefleyen mavi beyazlılar, iç transferin ardından dış transferde kadrosuna önemli isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor. Başakpınarspor, dış transferde geçen sezon Talas İdman Yurduspor forması giyen Erkam Boyraz, kaleci Abdullah Yakup Boyraz ve Erciyes Esen Makine FK forması giyen Harun Çetin'i renklerine bağladı.

Başakpınarspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz Talas İdman Yurdu'ndan Erkam Boyraz, Abdullah Yakup Boyraz ve Erciyes Esen Makine FK’dan Harun Çetin ile anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın hayırlı uğurlu olsun, Aramıza hoş geldiniz arkadaşlar” denildi.