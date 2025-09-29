Bakan Uraloğlu, tren feribot hattının 9 Mayıs 2025 tarihinde hizmete alındığını hatırlatarak, “Van Gölü hattından sonra Türkiye’nin ikinci tren feribot hattını devreye almış olduk. Bandırma-Tekirdağ hattı ile Marmara Denizi’nde kesintisiz tren feribotu taşımacılığını başlattık” dedi.

Feribotun güvertesinde 800 metre uzunluğunda ray bulunduğunu ve 37 vagon taşıma kapasitesine sahip olduğunu belirten Uraloğlu, sefer süresinin ortalama 4 saat olduğunu söyledi. Sistem, 7 gün 24 saat çalışacak şekilde planlandı ve günde birden fazla sefer yapılabiliyor. Bakan, bu hattın zaman ve eşya cinsi sınırlaması olmadan taşıma yapılabilmesine imkân tanıdığını ve askeri ile stratejik taşımalar için alternatif bir güzergah oluşturduğunu vurguladı.

Feribot hattı sayesinde Marmara Denizi üzerinden demiryolu-denizyolu entegrasyonu sağlanarak kesintisiz, verimli ve çevreci lojistik akışı mümkün hale geldi. Uraloğlu, bugüne kadar yapılan 21 seferle 35 bin ton yükün Marmara’yı geçtiğini ifade etti.

Yeni hattın Orta Koridor güzergahındaki taşımalar için de destekleyici nitelikte olduğunu aktaran Bakan, mesafe avantajına da dikkat çekti: “Manisa-Kapıkule güzergahı 1.119 kilometreden 445 kilometreye, Kayacık-Kapıkule ise 1.023 kilometreden 871 kilometreye düşüyor. Bu sayede önemli bir zaman ve maliyet avantajı sağlanacak.”

Bakan Uraloğlu, Marmaray hattından yıllık ortalama 300 bin ton yük taşındığını hatırlatarak, Bandırma-Tekirdağ tren feribot hattının yıllık 2,8 milyon ton yük taşıma kapasitesi ile Marmaray’a göre 9 kat daha fazla taşıma imkânı sunduğunu söyledi ve “Orta Koridor’daki demiryolu taşımalarını destekliyoruz” dedi.