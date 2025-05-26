Aylık 500 bin adet üretim kapasitesiyle tam kapasite çalışan tesis, bambu başta olmak üzere cam, döküm demir, çelik ve porselen gibi birçok farklı malzemeden yüzlerce özgün ürünü sektöre kazandırıyor. Bambum’un geniş ürün yelpazesinde kahve demleme aparatlarından sushi sunumlarına, kahvaltı takımlarından banyo ürünlerine kadar pek çok seçenek yer alıyor.

Bambum Genel Müdürü A. Selman Yar, bu önemli yenilikle ilgili olarak şunları paylaştı:

“Biz sadece ürün üretmiyoruz, aynı zamanda değer de yaratıyoruz. İstanbul’daki tesisimizden 7/24 canlı yayın yaparak müşterilerimizle aramızdaki güven bağını güçlendirmeyi amaçladık. Şeffaflık bizim için temel bir ilke ve bu adımla yerli üretimin geldiği noktayı tüm paydaşlarımızla paylaşarak sektöre ilham vermek istiyoruz. Tüketici bilincinin arttığı günümüzde, bu güven tazeleyen yaklaşımımızla yerli üretime olan inancımızı ve bağlılığımızı göstermeye devam edeceğiz.”

Yaklaşık 120 kişilik istihdamla Türkiye ekonomisine katkı sağlayan Bambum, inovasyona dayalı üretim anlayışı ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle yerli üretim alanında fark yaratmaya devam ediyor. Canlı yayınla üretim süreçlerinin her aşamasını şeffaf şekilde sunan Bambum, müşterilerinin markaya olan güvenini pekiştirirken, aynı zamanda sektörde öncü rolünü de güçlendirmiş oluyor.