Dünyanın en büyük şekerleme, çikolata ve gıda üreticilerine sağladığı fındık tedariği ile küresel ölçekte bir fındık sanayii şirketi konumuna yükselen Balsu Gıda’nın halka arz sürecinde geri sayım başladı. Temelleri 1985 yılında Hasan Cuneyd Zapsu tarafından atılan ve bugün Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında 218’inci sırada* yer alan şirketin halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Halka arz işleminde; 112 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artışı, 166 milyon TL nominal değerli paylar ise ortak satışı yoluyla olmak suretiyle toplam 278 milyon TL nominal değerli paylar satışa sunulacak. Satış, Ziraat Yatırım ve İnfo Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından, “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Halka arz sonrası şirketin sermayesi 1 milyar TL’den 1 milyar 112 milyon TL’ye çıkarılmış olacak. Halka arzda pay başına satış fiyatı 17,57 TL olarak belirlenirken, şirket paylarının Borsa İstanbul (BİST) Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanıyor. Halka açıklık oranının yüzde 25 olarak gerçekleşmesi öngörülürken, halka arz büyüklüğünün ise 4 milyar 884 milyon 460 bin TL olması hedefleniyor.