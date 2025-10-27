AFAD: “Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 22.48’de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.”

AFAD Deprem Dairesi’nden alınan bilgiye göre, saat 22.48’de Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 5.99 kilometre olarak açıklandı.

Depremde bir bina yıkıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde daha öncesi depremde hasar gören boş bir bina yıkıldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde daha önceki depremde hasar gördüğü öğrenilen boş bir bina yıkıldı. İlçede AFAD ve ilgili kurumların ekipleri saha taramalarına başladı.

Bakan Memişoğlu: "Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1’lik depremin ardından bakanlık birimlerine herhangi bir olumsuz durum gelmediğini açıkladı.

Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm kurumlarımızla eşgüdüm hâlinde süreci yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş: "Psikososyal Destek ekiplerimiz ivedilikle saha çalışmalarına başlamaktadır"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, depremin ardından Psikososyal Destek ekiplerinin saha çalışmlarına başladığını açıkladı.

Bakan Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen ve çevre illerden hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Psikososyal Destek ekiplerimiz ivedilikle saha çalışmalarına başlamaktadır. Allah, ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarına başlamış, gelen ihbarlar titizlikle incelenmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Duran: "İlgili kurumlarımız vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm tedbirleri almaktadır"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Balıkesir'de meydana gelen depremin ardından ilgili kurumların vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm tedbirleri aldığını açıkladı.

İletişim Başkanı Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız, saha tarama ve durum tespiti çalışmalarını eşgüdüm içinde sürdürmekte; vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Resmi kurumlarımız tarafından yapılan açıklamaların takip edilmesi ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.