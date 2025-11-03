Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, depremin merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olarak kaydedildi. Yer kabuğunun 11,02 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.

İstanbul, Bursa, İzmir, Manisa ve Çanakkale gibi çevre illerde de hissedilen deprem sonrası ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ekiplerinin saha tarama ve değerlendirme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Uzmanlar, bölgede artçı sarsıntıların yaşanabileceğine dikkat çekerek vatandaşlara “binalarda hasar kontrolü yapılmadan içeri girilmemesi” uyarısında bulundu.

Deprem Anında Ne Yapılmalı?

AFAD, deprem sırasında vatandaşların “çök, kapan, tutun” hareketini uygulayarak güvenli alanlarda beklemeleri gerektiğini hatırlattı. Ayrıca acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranabileceği belirtildi.