Gece saatlerinde yaşanan şiddetli depremin ardından artçı sarsıntıların sürmesi nedeniyle birçok kişi evlerine giremeyerek açık alanlarda beklemeye devam etti. Korku ve tedirginliğin hakim olduğu ilçede, depremin hemen ardından etkisini artıran yağmur, vatandaşların işini daha da zorlaştırdı.

Bazı vatandaşlar, kapalı pazar yerlerine, kafeteryalara ve çevredeki kapalı alanlara sığınarak geceyi burada geçirdi. Ancak artçı sarsıntılar nedeniyle bu alanları da sık sık terk etmek zorunda kaldılar.

Evlerinin zarar görmediğini söyleyen vatandaşlar, yaşadıkları korku nedeniyle sokakta kalmayı tercih ettiklerini ifade etti. “Allah devlete, millete zeval vermesin” diyen Sındırgılılar, bir an önce depremlerin sona ermesi temennisinde bulundu.

Yetkililer, bölgede artçı sarsıntıların devam ettiğini ve vatandaşların hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarıda bulundu.