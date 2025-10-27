Türkiye, Alp–Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer aldığı için sık sık sarsıntılarla gündeme geliyor. Karadeniz’de dün akşam meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de Ege Denizi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yaşanan sarsıntılar vatandaşları tedirgin ederken, deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

CNN Türk’e konuşan Üşümezsoy, Karadeniz’deki depremin büyük bir risk oluşturmadığını belirterek, “Bu sadece küçük çaplı bir kırılma ya da sismik yansıma olabilir. 3.7’lik bir deprem, yaklaşık 500 metrelik bir alanın yırtılması anlamına gelir” dedi.

Ancak asıl riskin Ege Bölgesi’nde olduğunu vurgulayan Üşümezsoy, “Manisa’dan başlayıp Denizli’ye kadar uzanan bölge, Alaşehir ve Buldan hattı, Ege’nin aktif tektoniğini temsil ediyor. Bu bölge tarih boyunca yıkıcı depremler yaşamıştır. Hatta İncil’de bile bu depremlerden söz edilir” ifadelerini kullandı.

Üşümezsoy, Yuhanna İncil’inde bahsi geçen “yedi kutsal kilisenin” bu bölgede yer aldığını hatırlatarak, “İsa’dan sonra 17 ve 60 yıllarında meydana gelen büyük depremler, bu kutsal şehirleri yıkmıştır. Bu da bölgenin tarihsel olarak ne kadar sismik olduğunu gösteriyor” dedi.

Daha önce Simav bölgesine dikkat çektiğini de hatırlatan Üşümezsoy, son verilerin buradaki hareketliliğin sıcak su kaynaklarıyla ilişkili olabileceğini belirterek, “Simav’daki depremler, Akhisar’daki gibi sıcak suların hareketinden kaynaklanan küçük deprem fırtınaları olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlar, vatandaşları özellikle aktif fay hatları üzerindeki illerde oturulan binaların dayanıklılığını kontrol etmeleri konusunda uyarıyor.