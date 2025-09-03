Geçen sezonun 15 Nisan’da tamamlanmasının ardından Güzelbahçe Balıkçı Limanı’nda demirleyen teknelerde günlerdir yoğun bir hazırlık vardı. Çizmelerini ve tulumlarını giyen balıkçılar, sezonun başlamasıyla birlikte “Vira Bismillah” diyerek ağlarını denize bırakmaya başladı. Balıkçılar, yaklaşık 7 ay sürecek yoğun mesaide ekmeklerini denizden çıkarmak için mücadele edecek.

Ortalama maaş 70-80 bin TL

Tekne reisleri, kazançların bölgeye ve tekneye göre değiştiğini aktarıyor. Özellikle Karadeniz’de gece gündüz süren yoğun mesai nedeniyle maaşların Ege’ye göre 15-20 bin TL daha fazla olduğunu belirten kaptanlar, ortalama kazancın 70-80 bin TL arasında değiştiğini ifade ediyor. Bununla birlikte gemici, ırgatçı, botçu ya da hamlacı gibi özel görevlerde çalışanların maaşlarının daha yüksek olduğu vurgulanıyor.

“Gençler ilgi göstermiyor”

Yarım asırdır balıkçılık yaptığını söyleyen tekne reisi İsmail Özdemir, mesleğin zorluklarına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu iş madencilik gibi. Gece gündüz çalışıyorsun. Ege’de biraz daha rahat ama Karadeniz’de bir hafta, on gün karaya çıkmadan çalıştığımız oluyor. Kazancı fena değil ama gençler bu işe meraklı değil. Hep eski kuşak devam ediyor, yeni nesil baba parasına alışmış.”

Yaklaşık 45 yıldır bu meslekle uğraşan hamlacı Fatih Memiş de, “Dededen, babadan kalan bir meslek olduğu için sürdürüyoruz. Ama yeni nesil telefon ve internetle meşgul, ağ yapmayı bile öğrenmek istemiyorlar. Biz bu işi icra eden son nesiliz” diye konuştu.

“Bu işte aile sıcaklığı var”

Mesleğe 2 yıl önce başlayan yedek botçu Onurcan Işık ise deniz hayatını sevdiklerini söyleyerek, “Balıkçılık zor ama keyifli bir iş. Ortam tam bir aile sıcaklığında. Genç arkadaşlara da tavsiye ediyorum; denizle tanışsınlar” dedi.

Usta eller azalıyor

Tekne reislerinden Tamer Bozoğlu da sektörde yetişmiş personel bulmanın her geçen gün daha da zorlaştığını belirterek, “Artık çoğunlukla yaşlı balıkçılar çalışıyor. Gençler okumayı tercih ediyor, bu mesleğe girmiyor. Denizde zaman kavramı yok; balık neredeyse biz oradayız” ifadelerini kullandı.