Renault Trucks, Türkiye genelindeki bayi ağını genişletirken, Kahramanmaraş merkezli Kemak A.Ş. ile yaptığı iş birliği kapsamında bölgedeki satış ve satış sonrası hizmet kapasitesini daha da güçlendiriyor. Kemak A.Ş., Eylül 2025 itibarıyla Kahramanmaraş ve Gaziantep’te Renault Trucks’ın yetkili bayi olarak satış ve servis hizmeti sunmaya başlayacak.

60 yıllık tecrübe, Renault Trucks gücüyle buluşuyor

Ağır ticari araçlar, otomobil, inşaat ve sigorta sektörlerinde faaliyet gösteren, 3. nesil aile şirketi olan Kemak A.Ş., 60 yılı aşkın sektör deneyimini Renault Trucks’ın küresel gücüyle birleştirerek bölgedeki taşımacılık ve lojistik sektörüne yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

Kemak A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Doğan, yeni girişimlerine ilişkin yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu; “Kahramanmaraş ve Gaziantep, Türkiye’nin güneyinde ağır ticari araçlar ve lojistik açısından stratejik konumda bulunan iki ilimiz. Bölgemiz, sanayi, tarım ve lojistik açısından büyük bir hareketliliğe sahip. Dolayısıyla ticari araçlara olan ihtiyaç sürekli artarken, bu araçların satış sonrası hizmetlerini yerelde sunmak da büyük önem taşıyor. Renault Trucks gibi global bir markayla yaptığımız bu iş birliğinin bölgesel kalkınma açısından da önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Bu ortaklık, bölgemize katkı ve istihdam sağlayacak.”

Stratejik bölgede güçlü iş ortaklığı

Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine de imza töreninde yeni bayi iş birliğini değerlendirdi: “Türkiye, Renault Trucks için stratejik bir pazar olmaya devam ediyor. Yerel iş ortaklarımızla birlikte gelişimi sürdürmek ve müşterilerimize daha yakın olmak öncelikli hedefimiz. Kemak A.Ş. ile bu hedefe yönelik önemli bir adım daha attık. Kahramanmaraş ve Gaziantep, güneydeki lojistik ağın merkezinde yer alıyor. Bölgenin potansiyelini çok net görüyoruz. Kemak A.Ş. gibi deneyimli ve bölgesine hâkim bir iş ortağıyla çalışmak, hizmet erişimimizi daha da yukarı taşıyacak. Böylelikle müşterilerimize sadece araç değil, aynı zamanda müşteri odaklı çözüm sunma hedefimize Kemak ile bir adım daha yaklaşıyoruz.”

Eylül’de hizmet başlıyor

Kemak A.Ş., Renault Trucks’ın yetkili satış ve servis hizmetlerini Eylül 2025 tarihi itibarıyla Kahramanmaraş ve Gaziantep’te sunmaya başlayacak. Her iki şehirdeki tesislerde Renault Trucks kamyon ve çekiciler için satış, bakım, onarım ve yedek parça hizmetleri verilecek.