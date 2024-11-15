"İmamoğlu ve Çalık’a Boyun Eğmeyeceğim"

Balıkçı Kenan, otopark alanının kamulaştırılmasının ardından yaptığı açıklamada, “Ekrem İmamoğlu gece yatıyor Balıkçı Kenan, sabah kalkıyor Balıkçı Kenan. Beş yıl önce tapulu yerimiz olan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni yıktılar ve bir milletvekiline peşkeş çektiler. Şimdi de otoparkımızı elimizden alıyorlar. Ne yaparsa yapsınlar, asla boyun eğmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

“Metrekareyi 1500 TL’ye Kamulaştırdılar”

Balcı, Anadolu Caddesi üzerindeki otopark alanının değerinin çok altında kamulaştırıldığını belirtti. “Bu bölgede arsaların metrekaresi 200 bin ile 300 bin lira arasında değişiyor. Ancak benim tapulu arazimi, imarsız olduğu yönünde yanlış beyanlarla 1500 liraya kamulaştırdılar. 50 kişilik bir ekip, 10 yıldır benimle uğraşıyor” dedi.

“Anadolu Caddesi Benim Tapulu Malım”

10 yıl önce Anadolu Caddesi’nin düz geçmesi için kendi arsasından alan verdiğini ifade eden Balıkçı Kenan, “Bir şerit tamamen benim tapulu arazim. Ancak yetmedi. Müze yıkıldı, yerimiz işgal edildi. Şimdi de otopark alanımıza el koydular. Vatandaşlarımız için fedakârlık yaptık, ama karşılığında büyük mağduriyet yaşadık” şeklinde konuştu.

“Halkımızın Yanındayız”

Son olarak halkın desteğini arkasında hissettiğini söyleyen Balıkçı Kenan, “50 yıldır bu bölgede insanlara hizmet ediyorum. Hiçbir zaman halkımızı incitmedik. Halkımız bizimle, biz de onların yanındayız. Ekrem İmamoğlu bu kini bırakmalı ve İstanbul’un sorunlarıyla ilgilenmeli. Biz ise işimize, balık satışına ve halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Balıkçı Kenan, Beylikdüzü’nde tartışmaların odağında yer alsa da mücadelesini sürdüreceğini belirterek kararlılığını bir kez daha dile getirdi.