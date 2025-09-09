Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis merkezine yönelik saldırıyı gerçekleştiren ve yaralı halde yakalanan 16 yaşındaki E.B. ile bağlantılı olduğu belirlenen 21 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi. Böylece saldırının ardından gözaltına alınan şüpheli sayısı 27’ye yükselmiş oldu.

Daha önce saldırganın babası N.B., annesi A.B., iki arkadaşı ve İran uyruklu Khaleg Nooriborojerdi’nin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyet kaynakları, gözaltındaki şüphelilerin saldırganla irtibatlı veya iltisaklı olduklarını değerlendiriyor.

Şehitler İçin Tören Düzenlenecek

Saldırıda şehit düşen 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın için bugün İzmir Gaziemir’deki 15 Temmuz Şehitler Camii’nde cenaze töreni düzenlenecek. Öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Aydemir’in naaşı Bornova Işıkkent Polis Şehitliği’ne, Akın’ın naaşı ise Urla Kuşçular Mahallesi Ova Mezarlığı’na defnedilecek.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.