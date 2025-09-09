Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’ndeki Demokrat üyeler, Trump’ın Epstein’e gönderdiği iddia edilen müstehcen içerikli bir doğum günü mektubunu kamuoyuyla paylaştı.

Komite tarafından paylaşılan mektubun, Epstein’in avukatlarından elde edildiği ve sosyal medya platformu X’te yayımlandığı bildirildi. Elle çizilmiş çıplak bir kadın silüeti bulunan mektupta, Trump ile Epstein arasında geçtiği öne sürülen hayali bir diyalog yer alıyor. Mektupta Trump’a ait olduğu iddia edilen “Jeffrey, bazı ortak yanlarımız var” ve “Gizemler asla yaşlanmaz, fark ettin mi?” ifadeleri dikkat çekti.

Beyaz Saray’dan Sert Yanıt: “Tamamen Sahte”

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, mektubun gerçek olmadığını belirterek “Demokratların, Başkan Trump’a karşı süregelen Epstein yalanını sürdürme çabasıdır” dedi. Leavitt, Trump’ın daha önce Wall Street Journal’ın bu iddiaları haberleştirmesi üzerine gazete ve sahibi Rupert Murdoch’a 10 milyar dolarlık tazminat davası açtığını hatırlattı.

“Baştan beri söylediğimiz gibi, Başkan Trump’ın bu resmi çizmediği ve mektubu imzalamadığı çok açık” diyen Leavitt, hukuk ekibinin dava sürecini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Epstein Davası ve Tartışmaların Gölgesi

Jeffrey Epstein, 2002-2005 yılları arasında reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla tutuklanmış ve 2019’da kaldığı cezaevinde “intihar” ettiği açıklanmıştı. Epstein’in siyaset, iş ve eğlence dünyasından birçok ünlü isimle ilişkileri olduğu biliniyor.

Trump’ın adının Epstein davasında geçtiğine yönelik iddialar, özellikle Elon Musk’ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla yeniden alevlenmişti. Son olarak, Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi Epstein soruşturmasına ilişkin 33 bin 295 sayfalık belgeyi kamuoyuna açıklamış, uçuş kayıtları ve cezaevi görüntüleri gibi belgeler büyük yankı uyandırmıştı.