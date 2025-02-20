Bakan Tekin, “Muhalif siyasi partiler, sektördeki özel okul oranının arttırılmasını, sektör ile yaptığımız iş birliklerini, bakanlığı sermayeye teslim etmekle eleştiriyorlar. Bu eleştiriyi gerçekten anlamakta zorlanıyorum” dedi. Ayrıca, sektör temsilcilerinin bu eleştirilere cevap vermemesinin de şaşırtıcı olduğunu belirtti.

Bakan Tekin, eğitimdeki gelişmeleri ve Bakanlık’ın özel sektörle iş birliği stratejisini şu şekilde değerlendirdi: “Modern devletin ortaya çıkışından itibaren devlet, kamusal hizmetlerde zorluklar yaşamaya başladı. Bu zorlukları aşmak için toplumun farklı kesimlerinden işbirliği yapılması gerekti. Her ülke, kendi toplumsal ve siyasal geleneğine göre bu işbirliklerini yapıyor ve biz de bu doğrultuda hareket ediyoruz.”

15 Temmuz ile Vesayet Süreci Sona Erdi

Eğitim sektöründeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasının sona erdiğini vurgulayan Bakan Tekin, “15 Temmuz ile birlikte bu vesayet süreci sona erdi ve özel sektörün eğitime olan katkısı artmaya başladı” ifadelerini kullandı. Ayrıca, eğitim sektöründe yer almak isteyen iş dünyasının temsilcilerine, kamu arazilerinin tahsisinden özel okullara teşvik politikasına kadar çeşitli önlemler alındığını belirtti.

Beceri Temelli Müfredat ve Eğitimdeki Dönüşüm

Bakan Tekin, beceri temelli müfredatın oluşturulmasının önemine dikkat çekerek, “Bu, ülkemiz için elzemdi. Uluslararası toplantılarda bu konuda eleştirilerle karşılaştık, ancak eğitim politikalarımızı modernize etme yönünde önemli adımlar attık” dedi. Ayrıca, eğitimdeki dönüşümü hızlandırmak için birçok tedbir aldıklarını ifade etti. “Okul bahçelerimizi geleneksel oyun alanlarına dönüştürdük, cep telefonlarını sınırladık ve çocuklarımızın ana dil becerilerini geliştirmek için çalışmalar başlattık” diye ekledi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ve Eğitimde Yapısal Dönüşüm

Eğitimdeki yapısal dönüşüm sürecine de değinen Bakan Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun önemli bir adım olduğunu belirtti. Tekin, öğretmenlerin mesleki yeteneklerini artırmayı ve şiddetle mücadeleyi içeren yeni düzenlemelerin eğitim kalitesini artıracağını ifade etti.

Ayrıca, öğretmen yetiştirme sürecinde de önemli değişiklikler yapıldığını ve Milli Eğitim Akademisi’nin kurulduğunu belirtti. "Öğretmenlerin mesleki gelişimini artırmak, öğrencilerimizi daha iyi bir şekilde geleceğe hazırlamak için adımlar atıyoruz" dedi.

Üniversitelerden Nitelikli Bilim İnsanları Yetişmesi Beklentisi

Tekin, üniversitelerin meslek elemanları yerine bilim insanları yetiştirmesi gerektiğini de vurguladı. “Üniversitelerimiz alanında nitelikli bilim insanları yetiştirsinler. Biz de bu süreçte öğretmenlik mesleğine uygun hale getireceğiz” diyerek, öğretmenlerin eğitimini daha nitelikli hale getirmek için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Öztürk: "Eğitimde Yapılan Yatırım, Geleceğe Yapılan Yatırımdır"

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Öztürk de eğitimde yapılan yatırımların büyük önem taşıdığını belirterek, “Eğitim, toplumun en değerli sermayesidir. Eğitimde reform yapmak sadece okullarla sınırlı değil, topyekün bir dönüşüm gerektiriyor” dedi. Öztürk, TOBB olarak eğitim alanında 307 eğitim tesisi yatırımı gerçekleştirdiklerini ve meslek liseleriyle iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun eğitim programları geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Yeni İş Birlikleri ve Eğitimde Dijitalleşme

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi, ayrıca meslek liselerini tarım sektöründe de güçlendirecek yeni bir iş birliği başlattıklarını duyurdu. Tarım meslek liselerini Ticaret Borsaları ile eşleştirerek bu alandaki eğitim süreçlerini iyileştireceklerini belirtti.

Dijital çağda gençlerin teknolojiye uyum sağlayabilmesi için çalışmaların arttığını dile getiren Öztürk, yapay zeka, büyük veri analitiği, siber güvenlik gibi alanlarda gençlerin eğitilmesinin Türkiye’nin geleceği için kritik olduğunun altını çizdi.