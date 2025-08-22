Yumaklı, “Bin metreküpün altına düştüğünde su fakiri ülkeler arasında yer alacağız. Bu noktada vatandaşlarımızın desteği hayati önem taşıyor” dedi.

Bakan Yumaklı, Düzce’nin 2055 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılaması hedeflenen Düzce Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisinin temel atma törenine katıldı. Törene Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, Belediye Başkanı Faruk Özlü ile çok sayıda davetli iştirak etti.

"Su yatırımlarında dünya çapında projelere imza attık"

Konuşmasında son 23 yılda yapılan çalışmalara değinen Yumaklı, Türkiye genelinde 10 bin 663 tesisin hizmete alındığını belirterek, “İçme suyu projeleri bu yatırımların en önemli ayağı. 75 baraj ve gölet inşa ettik, 3,4 milyar metreküp ilave su depolama kapasitesi oluşturduk. DSİ tarafından döşenen toplam boru uzunluğu 115 bin kilometreyi buldu. Bu, dünyanın etrafını üç kez saracak bir mesafe” ifadelerini kullandı.

Ilısu, Yusufeli ve Ermenek barajları ile KKTC’ye su temin projesini “uluslararası literatüre girmiş örnek çalışmalar” olarak nitelendiren Bakan Yumaklı, Düzce’deki yeni tesisin de kente en az 50 yıl hizmet edeceğini vurguladı.

"Belediyeler algıyı değil suyu yönetmeli"

Yerel yönetimlere de mesaj veren Yumaklı, bazı belediyelerin içme suyu sorununu DSİ’ye mal etmeye çalıştığını belirterek, “Barajları doğru zamanda işletmemek, kayıp-kaçak oranlarını azaltmaya yönelik adım atmamak bugün yaşanan sıkıntıların başlıca sebebidir. DSİ görevini fazlasıyla yapıyor. Belediyelerimizden beklentimiz algıyı değil, suyu yönetmeleridir” diye konuştu.

"Su fakiri ülke olmak istemiyoruz"

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Ulusal Su Kurulu toplantısında alınan kararları hatırlatan Bakan Yumaklı, iklim değişikliği ve nüfus artışı nedeniyle su yönetiminin giderek daha önemli hale geldiğini söyledi:

“Şu an su stresi yaşayan ülkeler arasındayız. Eğer kişi başına düşen miktar bin metreküpün altına düşerse su fakiri bir ülke olacağız. Bunun önüne geçmek için tarımda, sanayide ve bireysel kullanımda suyu tasarruflu kullanmak zorundayız. Vatandaşlarımızdan da bu süreçte hassasiyet bekliyoruz.”

"Düzce’ye 27,6 milyarlık yatırım"

Düzce’nin su altyapısına yönelik yatırımlara da değinen Yumaklı, son 23 yılda şehre 13,5 milyar lira tutarında 47 tesis kazandırıldığını söyledi. Bunlar arasında 2 baraj, 7 HES, 4 içme suyu tesisi ve 34 taşkın koruma tesisinin bulunduğunu belirten Yumaklı, 2025 yatırım programında da 27,6 milyar liralık 79 projenin devam ettiğini ifade etti.

1,3 milyar lira maliyetle hayata geçirilecek Düzce Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin 2026 yılının sonuna kadar tamamlanacağını aktaran Bakan Yumaklı, “Bu tesis Düzce’nin uzun vadeli güvenli ve kesintisiz içme suyu temini için büyük önem taşıyor” dedi.

"Suyu korumak vatanı korumaktır"

Yumaklı, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi suyu korumakla vatanı korumak arasında fark yoktur. Suyumuzu verimli kullanmak, gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Vatandaşlarımızın desteğiyle bu alandaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”