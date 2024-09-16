Bakan Uraloğlu, Ankara’da düzenlenen Evrensel Posta Birliği (UPU) Bölgesel Strateji Forumu’na katıldı. Burada basın mensuplarının sorularını cevaplayan Uraloğlu, bir gazetecinin 85 milyon vatandaşa ait olan kişisel verilerin çalınıp çalınmadığına yönelik iddiaları sorması üzerine, şu cevabı verdi:

“Şu anda Türkiye’nin gündeminde verilerin çalınması gündemi yoktur çünkü böyle bir çalınma olayı olmamıştır. Bu geçmiş dönemde sadece konuşulan bir bilgi vardı, oydu. Türkiye’nin şu anda kişisel verilerin çalınmasıyla ilgili bir gündemi ve gerçekleşmiş olay yoktur. O dönem kendi içinde konuşulmuş, kapanmıştır. Şu anda Türkiye’nin gündeminde yok. Çok net söylüyorum. Kimse ortalığı bulandırmasın. Söylenilen bir lafı cımbızla çekip sanki Türkiye’de insanların güvenliğiyle ve verileriyle ilgili çalınmış güncel şeyler vardır diye kimse haber yapmasın. Şu anda böyle gündem yoktur. Bu şekilde yapılmış olan haberlere de cımbızla çekilip arkasına önüne yorum ekleyerek yapılan hiçbir haberin bizim nezdimizde kıymeti yoktur. Böyle bir açıklamamız olmamıştır. Geçmişte olup da konuşulmuş, kendi içinde tartışılmış bir konuyu yıllar sonra gündeme getirip de sanki güncel bir konu gibi sunulması asla doğru değildir. Bununla ilgili de başla bir şey söylenmesine gerek yok.”