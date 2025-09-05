“56 Yenilikle Yeni Eğitim Yılına Başladık”

Bakan Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için 56 yeni uygulama ve iyileştirme ile okulları açtıklarını söyledi. “Anadolu’yu dolaşarak öğretmenler ve velilerle görüşeceğiz” diyen Tekin, bu yılın ana temasının “Aile” olduğunu ve orman yangınlarına dikkat çekmek için “Yeşil Vatan” mottosuyla ilk dersin yapılacağını açıkladı.

Serbest Kıyafet Düzenlemesi Değişiyor

Serbest kıyafet uygulamasının sorunlar yarattığını belirten Tekin, velilerin maddi yüklerini azaltacak ve okul kimliğini güçlendirecek bir düzenleme yaptıklarını söyledi. “Veliler artık okul kıyafetini istedikleri yerden alabilecek, kıyafetler 4 yıl boyunca değişmeyecek” dedi.

“Zorunlu Bağış”a Net Tavır: “Hukuka Aykırı”

Zorunlu bağış tartışmalarına değinen Tekin, kayıt sırasında hiçbir öğrenciden para talep edilemeyeceğinin altını çizdi. “Okul aile birliklerinin bağış talepleri gönüllülük esasına dayanır. Zorunlu bağış diye bir şey yoktur” dedi.

Özel Okul Ücretlerine Sıkı Denetim

Özel okul ve hizmet bedellerinin enflasyon oranında artırılabileceğini belirten Tekin, “Ödemeler resmi kanallardan yapılmalı ki biz de denetleyebilelim” ifadelerini kullandı. Servis ücretlerindeki zamların ise belediyelerin yetkisinde olduğunu hatırlattı.

Servislerde Kamera Zorunluluğu

Tüm okul servislerinde kamera zorunluluğunun yürürlükte olduğunu söyleyen Tekin, denetimlerin İçişleri ve Ulaştırma Bakanlığı ile birlikte yürütüldüğünü kaydetti.

12 Yıllık Eğitimde Değişiklik Yolda

4+4+4 sistemine dair eleştirileri hatırlatan Tekin, “Antidemokratik yasakları kaldırdık, şimdi yeni bir dönemi tartışma zamanı. 12 yıllık zorunlu eğitimi kısaltmaya yönelik kamuoyu talebi var. Hükümet olarak karar alıp açıklayacağız” dedi.

Öğretmen Atamalarında Yeni Dönem

Atama sayılarının eski yıllara göre azaldığını söyleyen Tekin, “Artık 40-50 bin öğretmen atamaları mümkün değil. İhtiyaçlarımızı yapay zekâ ile belirliyoruz” açıklamasını yaptı. Ayrıca öğretmen yetiştirme sürecinin MEB Akademisi ve YÖK koordinasyonunda yürütüleceğini ifade etti.