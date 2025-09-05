Şehirlerarası tur firmasında kullanılan minibüsü satın alan Yıldırım, aracı baştan aşağı yenileyip modern bir berber salonuna dönüştürdü. Fön makinesi, sıcak su, klima, ağda ve yüz maskesi gibi bir kuaför salonunda bulunan tüm hizmetlerin yer aldığı araç, elektrik ihtiyacını da tavanına monte edilen güneş panellerinden karşılıyor.

Pandemi döneminde hayata geçirmeyi planladığı projeyi bu yıl faaliyete geçirdiğini söyleyen Yıldırım, “Müşterilerimiz için hem zamandan tasarruf hem de daha konforlu bir bakım hizmeti sunmak istedim. Aracın alımı, dekorasyonu, elektrik ve su tesisatı derken toplam maliyet 1 milyon 250 bin TL’yi buldu” dedi.

Zaman sorunu yaşayan müşterilerden büyük ilgi gören seyyar berber, tek telefonla ev veya iş yerine çağrılabiliyor. Yıldırım, ilerleyen dönemde bir otobüs alarak şehirler arası mobil kuaförlük hizmeti vermeyi hedeflediğini de belirtti.