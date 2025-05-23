Geçen yıl cari açığın GSYH’ye oranla %0,8’e gerilediğini hatırlatan Şimşek, bu yıl sınırlı bir artış öngördüklerini ancak petrol fiyatlarının ve döviz paritesinin olumlu etkileri sayesinde beklentilerin altında bir cari açıkla karşılaşabileceklerini söyledi.