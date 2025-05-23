Cari Açık Kontrol Altında
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Geçen yıl cari açığın GSYH’ye oranla %0,8’e gerilediğini hatırlatan Şimşek, bu yıl sınırlı bir artış öngördüklerini ancak petrol fiyatlarının ve döviz paritesinin olumlu etkileri sayesinde beklentilerin altında bir cari açıkla karşılaşabileceklerini söyledi.
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Paritenin 1,05’e çıkmasının 2 milyar dolar, petrol fiyatlarının 10 dolar düşük seyretmesinin ise 4 milyar dolar avantaj sağladığını belirtti.
Bütçe Disiplini ve Tasarruf Vurgusu
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Şimşek, harcama disiplinine bağlı kalacaklarını ve bütçe açığının kontrol altında tutulacağını belirterek, “Geçen yıl bütçe hedefimizin %3,3 altında harcama yaptık, bu tesadüf değil” dedi.
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Kamu borcunun GSYH’ye oranının %25 seviyesinde olduğunu hatırlatarak, bu oranın gelişmekte olan ülkelerde ortalama %70, gelişmiş ülkelerde ise %90'ın üzerinde olduğuna dikkat çekti.
Reel Sektör ve İmalat Sanayisine Destek
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İmalat sanayisine yatırımın süreceğini, KOBİ’ler için yeni kredi garanti paketlerinin devreye alındığını ve YTAK ile HIT30 gibi araçlarla yatırımların desteklendiğini söyledi.
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Türkiye ekonomisinin %80’inin büyümeye devam ettiğini ifade ederek, “İmalat sanayisindeki geçici sıkıntıları tüm ekonomiye yaymak doğru değil” dedi.
Yapısal Reformlar ve Kadın İstihdamı
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Türkiye'nin demografik yapısının avantajlarını kaybetmemesi için kadın istihdamının artırılmasının hedeflendiğini açıkladı.
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Yapay zeka, fiber altyapı, 5G+ yatırımları ve veri merkezleri gibi alanlarda da önemli gelişmeler yaşandığını duyurdu.
Savunma Sanayi ve Terörle Mücadele
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Türkiye’nin savunma sanayi ihracatında bu yıl ilk 10 ülke arasına girmesinin beklendiğini belirten Şimşek, devam eden 1100 projenin değerinin 100 milyar dolar olduğunu aktardı.
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PKK’nın silah bırakma ve fesih sürecinin Türkiye için tarihi bir fırsat olabileceğini, terör nedeniyle oluşan 2 trilyon dolarlık ekonomik kaybın önlenmesinin büyük fayda sağlayacağını söyledi.
Bankalara Çağrı: “Finansmana Erişimi Kolaylaştırın”
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Bankalara, kredi sınırlamaları konusunda esnek alanları kullanmaları çağrısında bulunan Şimşek, yatırım ve ihracat kredilerinin önünün açık olduğunu belirtti.
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Hazine kefaletiyle verilen kredi limitlerinin artırıldığını ve 284 ürünün öncelikli yatırım alanı olarak desteklendiğini açıkladı.