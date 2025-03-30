Bakan Şimşek, devlet kurumlarının işleyişi hakkında kamuoyunu bilgilendirme gereği doğduğunu belirterek, MASAK raporlarının yalnızca savcılık makamına iletildiğini vurguladı.

Bakan Şimşek, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup, savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz."

Bu açıklama, son günlerde MASAK’ın bağımsızlığı ve raporlarının siyasi müdahaleye açık olup olmadığı yönündeki tartışmalara yanıt niteliğinde değerlendirildi. Şimşek'in açıklaması, devlet kurumlarının şeffaf ve bağımsız çalıştığını vurgularken, özellikle yargı sürecinin dış etkilere kapalı olduğunu ifade etti.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu açıklama, MASAK raporlarının sadece hukuki süreçler çerçevesinde değerlendirildiğini ve herhangi bir siyasi etkiye maruz kalmadığını ortaya koydu. Tartışmaların odağındaki MASAK raporları hakkında yapılan bu net açıklama, sürecin hukuka uygun bir şekilde yürütüldüğünü gösteriyor.