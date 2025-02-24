Bölücü terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda 24 yaşında şehit olan Mustafa Uslu, 22 Şubat tarihinde Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin baba ocağında, acılı günlerinde babası Sadık Uslu'nun evinin yıkılma tehlikesi taşıması nedeniyle taziyeler, Uslu ailesinin kardeşinin evinde kabul edildi.

Şehit Mustafa Uslu'nun en büyük hayali, anne ve babasının yaşadığı ahşap evi yeniden inşa ettirmekti. Cenaze töreni sırasında "Asker oğlum vatana helal olsun" diyerek gözyaşı döken baba Sadık Uslu, bu dileğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yerine getirileceğini duyurdu. Bakan Kurum, şehidin annesine verdiği ev sözünü yerine getirmek için Çorum Valisi Ali Çalgan ve ilgili Bakanlık yetkililerine talimat verdi. Buna göre, şehit Mustafa Uslu’nun ailesinin yaşadığı Çukuröz köyündeki ev, en kısa zamanda yeniden inşa edilecek.

Bakan Kurum’un bu talimatı, şehit ailesine olan vefayı ve devletin şehit ailelerine duyduğu saygıyı bir kez daha gösterdi. Çorum Valisi Ali Çalgan’ın da desteklediği projede, şehidin annesinin evi modern ve sağlam bir yapıya kavuşturulacak.