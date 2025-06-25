Bakan Kurum, yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar 81 ilde sosyal konut hamlesi başlatacaklarını belirterek, “İstanbul’da, Avrupa ve Anadolu yakasında kiralık sosyal konut projeleri inşa edeceğiz. Böylece hem kentsel dönüşüme katkı sağlayacağız hem de gayrimenkul piyasasındaki fiyat dengesizliğini kontrol altına alacağız” dedi.

Kurum, projeyle sadece konut üretimini değil, aynı zamanda kira piyasasına doğrudan etki edecek bir model geliştirdiklerini vurguladı. İstanbul’da yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan bu adım, sosyal devlet anlayışıyla hayata geçirilecek.

Sanayide Dönüşüm Projesi Başlıyor

Bakan Kurum’un gündemindeki bir diğer önemli başlık ise İstanbul’daki sanayi tesislerine yönelik dönüşüm planı oldu. Türkiye’nin jeopolitik konumuna dikkat çeken Kurum, olası kriz durumlarına karşı sanayi altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“İstanbul’daki sanayicilerimize bir müjde vermek istiyorum” diyen Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Sanayi Odası iş birliğiyle Sanayide Dönüşüm Projesini başlattıklarını açıkladı. Bu kapsamda, İstanbul’daki sanayi tesislerinin talep doğrultusunda Anadolu’daki uygun alanlara taşınmasının önü açılacak. Projeyle hem İstanbul’un yükü hafifleyecek hem de Anadolu’da sanayi altyapısı güçlendirilecek.

Hayata geçirilecek iki büyük adımın, hem konut krizine çözüm üretmesi hem de sanayinin daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşması açısından kritik olduğu değerlendiriliyor.