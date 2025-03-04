Kurum, İstanbul’daki riskli yapılar hakkında da önemli bilgiler paylaştı. İstanbul genelinde toplam 7,5 milyon yapıdan 1,5 milyonunun riskli kategoride bulunduğu, bunlardan 600 binanın ise ciddi çökme riski taşıdığı belirtiliyor. Bu durum, kentteki yapıların hızla dönüştürülmesinin aciliyetini ortaya koyuyor.

Kentsel Dönüşüm, Türkiye'nin Geleceği İçin Hayati Bir Adım

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada, "Depremle mücadele milli güvenlik meselesidir ve bu mücadelede tek çare kentsel dönüşümdür" dedi. Devamında, sosyal konut projeleriyle 15 milyon vatandaşın güvenli yuvalara yerleştirildiğini ancak bunun yeterli olmadığını belirterek, "Tüm şehirlerimizi, tüm afetlere karşı dirençli hale getirene kadar durmayacağız" şeklinde konuştu.

Bakan Kurum'un açıklamaları, Türkiye'nin daha güvenli ve dirençli şehirler inşa etme hedefi doğrultusunda atılan adımların önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Kentsel dönüşüm projelerinin hızla devam edeceğini ifade eden Bakan Kurum, bu çalışmaların sadece İstanbul ile sınırlı kalmayacağını, tüm şehirlerdeki riskli yapıların dönüştürülmesinin öncelikli hedef olduğunu belirtti.

İstanbul İçin Acil Önlemler Gündemde

İstanbul'daki riskli binaların sayısının yüksekliği, kentteki yapı stokunun dönüştürülmesinin önemini artırıyor. Bakan Kurum, bu binaların hızla dönüşüm sürecine girmesi gerektiğini vurgularken, aynı zamanda ülke genelindeki 7,5 milyon bağımsız birimin de risk altında olduğunu ifade etti. Bu kapsamda, kentsel dönüşüm projelerinin sürdürülebilir bir şekilde ilerlemesi ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması için hükümetin çalışmalarını kararlılıkla devam ettireceği bildirildi.