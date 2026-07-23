Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ı kabul etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ı kabul etti. Bakanlıkta gerçekleşen kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, 'DEM Parti Ağrı Milletvekili Sayın Sırrı Sakık ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Ağrı ile çevre illerimizin ihtiyaç ve taleplerini dinledik, yürütülebilecek çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Ortak akıl ve istişareyle şehirlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.