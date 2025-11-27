Kacır, “Ar-Ge’nin milli gelir içindeki payı binde 5’ten yüzde 1,46’ya çıktı. Bu oran artık İtalya ve İspanya seviyelerine çok yakın” dedi.

Bakan Kacır, İstanbul’da Esenler Yıldız Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen 7. Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesinde konuştu. Programa çok sayıda akademisyen, sektörel temsilci ve teknoloji girişimcisi katıldı.

“İnsansız hava aracı üretiminde dünya lideriyiz”

Savunma sanayindeki gelişmelerin Türkiye’nin teknoloji ekosistemindeki en görünür başarı alanlarından biri olduğuna dikkat çeken Kacır, güçlü siyasi irade ve uzun vadeli stratejilerin etkisiyle Türkiye’nin kritik teknolojilerde bağımsızlaştığını söyledi.

Kacır, şu ifadeleri kullandı:

“Bir zamanlar savunmada yüzde 80 dışa bağımlı bir ülkeydik. Bugün ise kendi insansız hava araçlarını, mühimmatını, helikopterlerini, uydularını ve elektronik harp sistemlerini üreten bir ülkeyiz. İnsansız hava aracı üretiminde artık dünya lideriyiz.”

Ar-Ge çalışan sayısı 29 binden 310 binin üzerine çıktı

Türkiye'nin Ar-Ge kapasitesindeki dönüşümü rakamlarla anlatan Bakan Kacır, 2002’de 29 bin olan tam zaman eşdeğer Ar-Ge personel sayısının 310 bini geçtiğini, özel sektörün Ar-Ge harcamalarındaki payının ise yüzde 29’dan yüzde 68’e yükseldiğini ifade etti.

Togg elektrikli otomobil segmentinde liderliğe yükseldi

Türkiye’nin yerlileşme ve teknoloji geliştirme sürecinin en somut örneklerinden birinin Togg olduğunu vurgulayan Bakan Kacır, Togg’un elektrikli araç pazarında kısa sürede liderliği yakaladığını belirtti.

“Togg, milletimizin 60 yıllık hayalini gerçekleştiren bir marka olarak bugün elektrikli otomobil segmentinde lider konumda.” dedi.

Patent başvurularında dünya ilk 10’u

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (WIPO) 2025 raporuna işaret eden Kacır, Türkiye’nin fikri mülkiyet alanında da büyük bir sıçrama yaptığını söyledi:

Yerli patent başvurularında dünya 10. sıraya yükseldi.

2002’de 414 olan yerli patent başvurusu geçtiğimiz yıl 10 bini aştı.

Uluslararası patentlerde kadın buluşçu oranı %26,1 ile dünya lideri oldu.

Ayrıca Türkiye’nin yüksek teknoloji üretim endeksinin 7,8 kat, orta-yüksek teknoloji üretim endeksinin ise 3,4 kat arttığını kaydetti.

Teknoloji ihracatı 10 milyar dolardan 108 milyar dolara çıktı

Bakan Kacır, Türkiye’nin teknoloji ihracatındaki büyük artışa dikkat çekerek, “2002’de yalnızca 10 milyar dolar olan orta-yüksek ve yüksek teknoloji ihracatımız, geçtiğimiz yıl 108 milyar doları aştı. Bu başarı girişimcilerimizin, mühendislerimizin ve araştırmacılarımızın emeğinin sonucudur” değerlendirmesinde bulundu.

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi ile stratejik sektörlere destek

Kacır, kritik sektörlerde üretim kapasitesini artırmak için uygulanan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı hakkında da bilgi verdi. Program kapsamında 261 teknoloji alanı ve 284 ürüne yatırım yapan firmalara, 2 yıl geri ödemesiz ve 10 yıl vadeli finansman sağlandığını belirten Kacır:

“Bugüne kadar teknolojik değerlendirmesi olumlu sonuçlanan 73 projenin toplam yatırım büyüklüğü 397 milyar lirayı buldu.” dedi.

HIT-30 Programı ile 4,5 milyar dolarlık yatırım çekildi

Türkiye’yi ileri teknoloji yatırımlarının merkezi haline getirmeyi amaçlayan HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı sayesinde yalnızca bir yılda 4,5 milyar dolarlık yatırımın Türkiye’ye yöneldiğini ifade eden Kacır, programın elektrikli araçtan güneş hücresine kadar birçok alanda stratejik yatırımı desteklediğini söyledi.

“Gençlerimiz geleceğin milli teknoloji akıncıları”

TEKNOFEST, Deneyap Atölyeleri ve Milli Teknoloji Atölyeleri’nin gençler için büyük bir fırsat sunduğunu belirten Kacır, gençlerin yapay zekâdan biyoteknolojiye birçok alanda Türkiye’nin geleceğini şekillendirdiğini dile getirdi.