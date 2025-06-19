İşverenlerin ihtiyaç duydukları alanlarda nitelikli personel yetiştirebilmeleri için harekete geçmelerini isteyen Işıkhan, "Kalkınma hedeflerimize ulaşmamızda kritik öneme sahip olan nitelikli iş gücünü yetiştirmeye, kamu-özel sektör iş birliği ile devam ediyoruz. Bu kapsamda, işverenlerimizin 6 aylık bir kurs düzenlemeleri halinde, katılımcıların toplam 132 bin 628 TL’lik zaruri gideri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır" ifadelerini kullandı.

İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan alanlarda personel teminini kolaylaştıran bu destekle, işverenler hem insan kaynağı oluşturma sürecine doğrudan katkı sağlıyor hem de istihdamı teşvik eden önemli bir adım atmış oluyor. Bakan Işıkhan, tüm işverenleri bu destekten yararlanmaya ve istihdam seferberliğine omuz vermeye davet etti.