Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Muhtarlar insanların dertlerini dinler. Muhtar devletin en temel direği' dedi.

Adalet Bakanı Gürlek, Mersin'in Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ve ilçedeki muhtarları Bakanlıkta kabul ederek, görüş ve önerilerini dinledi. Muhtarları Adalet Bakanlığı'nda ağırlamaktan dolayı memnuniyetini ifade eden Bakan Gürlek, muhtarların görevinin önemine vurgu yaparak, 'Muhtarlar insanların dertlerini dinler. Muhtar devletin en temel direği o konuda' şeklinde konuştu.

'E-Tebligat yasasını düzenledik'

Bakan Gürlek, yargının hızlandırılmasına ilişkin çalışmalara da değinerek, süreçlerin kısalması için çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Muhtarların uzun süren kadastro mülkiyet davaları ile ilgili soruları üzerine Bakan Gürlek, e-Tebligat yasasını hatırlattı. Bu davalarda tebligat ile ilgili sıkıntıların olduğunu dile getiren Gürlek, kadastro davalarının uzaması ile ilgili bir birim kurduklarını, uzayan davaların çabuklaştırılmasına ilişkin süreçleri takip ettiklerini belirtti. Tebligatla ilgili sıkıntılara da vurgu yapan Bakan Gürlek, 'Burada tebligatla ilgili bir sıkıntı var. Onunla ilgili de e-Tebligat yasasını düzenledik, çıktı. İnşallah Allah'ın izniyle bu süreler kısalacak' diye konuştu.

Bilirkişilik uygulamaları ile ilgili soru üzerine Bakan Gürlek, konuyla ilgili düzenlemeler olduğunu hatırlatarak, 'Bilirkişilikle ilgili de düzenlemeler var. 12'nci pakette Meclise gelecek' dedi.

Adalet Bakanı Gürlek, Erdemli Belediye Başkanı ve muhtarlara ziyaretleri için teşekkür etti.